Classe â€™56, settantâ€™anni insieme

Una serata speciale per i nati a Scerni nel 1956, che si sono ritrovati per festeggiare insieme i loro 70 anni e condividere una serata fatta di ricordi, amicizia e legami mai dimenticati.

Unâ€™occasione per tornare con la memoria agli anni dellâ€™infanzia e della giovinezza, alle strade di Scerni, alle amicizie di un tempo e a quel paese che, nonostante il passare degli anni e le diverse strade intraprese, continua a rappresentare per tutti un punto fermo.

Tra sorrisi, racconti, ricordi e un brindisi insieme, la classe â€™56 ha celebrato non soltanto un importante traguardo, ma soprattutto il valore dello stare insieme e delle proprie radici.

Una serata anche nel ricordo di chi non ha potuto esserci, ma che continua a vivere nei pensieri e nei ricordi dei compagni di una vita.

Settantâ€™anni sono un traguardo importante, ma ancora piÃ¹ importante Ã¨ poterli festeggiare insieme.

La classe â€™56 si ritrova, ancora una volta, con lo stesso affetto di allora e con tanti ricordi da condividere.