Premio letterario 'Città di San Salvo', Marina Zucchelli trionfa con 'Latte'

Si è svolta nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, in una partecipatissima e festosa piazza San Vitale, la cerimonia conclusiva della XIV edizione del Premio Letterario Città di San Salvo.

Una vera e propria festa della cultura e della grande narrativa che ha visto una straordinaria cornice di pubblico riempire il cuore della città, suggellando il successo di un percorso culturale ormai punto di riferimento per l'intero territorio.

La manifestazione è stata promossa dal Comune di San Salvo in collaborazione con la Fondazione BCC Valle del Trigno.

I libri vincitori e le letture dei brani La serata si è aperta con un momento corale particolarmente suggestivo: la lettura di alcuni estratti significativi di ciascuna delle 8 opere finaliste in gara, interpretati direttamente dai componenti del Direttivo del Premio.

Momento clou della cerimonia è stata poi la proclamazione dei vincitori. A realizzare un vero e proprio "en plein" è stato il romanzo d'esordio Latte di Marina Zucchelli (Rizzoli), che ha conquistato il 1° posto della Giuria Tecnica e si è aggiudicato contemporaneamente il favore della Giuria Popolare, conquistando il pubblico con una storia intensa e profonda legata alla memoria del Novecento.

La classifica ufficiale della Giuria Tecnica ha così decretato il podio della XIV edizione:

• 1° Classificato: Latte di Marina Zucchelli (Rizzoli)

• 2° Classificato: Congiuntivi sbagliati di Chiara De Silva (Marsilio)

• 3° Classificato: I vestiti della domenica di Ludovica Elder (Piemme)

I momenti culminanti dedicati alle opere del podio sono stati impreziositi dalle letture interpretative curate dalla voce di Mirna Salvatore, che ha fatto rivivere sul palco le pagine più intense dei tre romanzi premiati.

L'omaggio a Grazia Deledda, la figura femminile e la lettura come libertà - Un filo conduttore potente ha attraversato l'intera serata: la celebrazione della figura femminile, esaltata sia nel talento delle scrittrici premiate sia nella forza delle protagoniste dei romanzi in gara. Un concetto ribadito a più voci, sottolineando come la lettura rappresenti lo strumento fondamentale per la crescita, l'emancipazione e la vera libertà individuale e collettiva. Tra i momenti culturali di maggior impatto, particolare emozione ha suscitato la proiezione del contributo video dedicato a Grazia Deledda, in occasione del centenario dell'assegnazione del suo Premio Nobel per la Letteratura (1926-2026). Un omaggio toccante alla scrittrice sarda che, partendo da umili origini, è diventata l'unica donna italiana a conquistarne il massimo riconoscimento letterario mondiale. A suggellare il momento, la celebre citazione dell'autrice: “Siamo canne, e la sorte è il vento.”

L'ospite d'onore Catena Fiorello Galeano e la conduzione - A condurre la serata è stata l'attrice e conduttrice abruzzese Alessandra Relmi, che ha guidato la cerimonia con grande eleganza e professionalità. Sul palco, la Relmi ha intervistato l'attesissima ospite d'onore, la celebre autrice Catena Fiorello Galeano, che ha conquistato la piazza con un intervento brillante, spontaneo e di grande immediatezza comunicativa. L'autrice ha coinvolto gli spettatori raccontando aneddoti divertenti e intimi legati alla sua famiglia, regalando al pubblico presente un momento di profonda empatia, calore e risate, oltre a importanti riflessioni sulla scrittura. Le esibizioni artistiche dei Giovani di CR Ad accompagnare i momenti salienti della premiazione sono stati gli interventi artistici curati dai Giovani di AC della Parrocchia San Nicola Vescovo. Tra performance di ballo e momenti canori, spicca la splendida interpretazione vocale di Roberta Maria Di Bartolomeo, che ha incantato i presenti con la sua voce insieme ad Andrea di Criscio.

Gli interventi istituzionali - Sul palco sono intervenute le principali autorità istituzionali e i promotori dell'iniziativa: il Sindaco Emanuela De Nicolis, il Presidente del Consiglio Comunale e Assessore Regionale Tiziana Magnacca (sotto la cui amministrazione nacque il Premio), il Vicepresidente della BCC Pasqualino Onofrillo, la Direttrice della Fondazione BCC Valle del Trigno ETS Stefania Ciocca e la Presidente del Premio Maria Travaglini. Tutti gli intervenuti hanno espresso parole di grande spessore sull'importanza della lettura come valore fondante della società e della crescita comunitaria.

Il lavoro corale del Direttivo e delle Giurie - La riuscita dell'evento è il risultato dell'impegno costante dell'intero Direttivo del Premio, guidato dalla Presidente Maria Travaglini e composto da Pasqualino Onofrillo, Davide Carulli, Marianna Della Penna, Anna Santoro, Angela Strippoli, Marilena Sarchione, Romina Palombo e Giuliana Trivilini. Un sentito riconoscimento è stato espresso anche nei confronti della Giuria Tecnica (Laura D'Angelo, Annalisa Preta, Tania Buccini, Miriam Salladini, Davide Carulli, Lucrezia Morleo) e della Giuria Popolare (Maria Di Fabio, Maria Petrella, Rosa Gaspari, Liberata Antinarella, Miranda Marcozzi, Marisa D'Alfonso, Maria Del Casale, Palmina Napolitano, Diana Savelli, Clara Di Risio, Marilena Venditti, Adriana Bellucci, Giorgia Travaglini, Alessandra Sammarone, Patrizia Ciurlia, Fernanda Ciurlia).

Un ringraziamento speciale è stato infine rivolto alla direzione artistica curata da Angela Strippoli, alla videomaker Michela Masciarelli per i contributi visivi e a tutta la cittadinanza per la straordinaria partecipazione, che ha potuto acquistare le opere in gara presso lo stand allestito in piazza dalla Cartolibreria dello Stadio.

Per informazioni e dettagli: • Sito Web: www.premiosansalvo.it • Instagram: @premioletterariosansalvo • Facebook: Premio Letterario Città di San Salvo