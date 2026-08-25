José Sergio Santoro, un maestro va in pensione e saluta la scuola… dal palcoscenico: a Vasto arriva "Scintille"

Dopo tanti anni trascorsi nella scuola, tra bambini, musica e teatro, José Sergio Santoro, per tutti “Il Maestro Sergio”, ha scelto un modo decisamente originale per concludere il proprio percorso lavorativo: uno spettacolo aperto alla città e dedicato alle persone che, nel corso della vita, hanno saputo “accendere scintille”.

Nasce così SCINTILLE – Musica, teatro e storie di vite che brillano, in programma venerdì 28 agosto alle ore 21:00 all’Arena Ennio Morricone di Vasto.

Sul palco si alterneranno musica dal vivo, teatro, bambini, racconti e ospiti, in un viaggio tra emozioni, incontri e storie vere.

«Dopo tanti anni di scuola, questo evento rappresenta per me la conclusione di uno straordinario percorso e l’inizio di un nuovo capitolo – racconta Santoro –. È anche il mio modo per dire grazie al mondo della scuola, alla città di Vasto e alle tante persone che, in questi anni, mi hanno affiancato, sostenuto e ispirato».

La serata, organizzata con l’Associazione Il Buco nel Tetto, ha anche una finalità benefica: il ricavato sarà devoluto a favore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Pescara.

SCINTILLE – 28 agosto 2026, ore 21:00

Arena Ennio Morricone – Vasto