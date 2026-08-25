“Continuammo a suonar le chitarre”, una serata memorabile!

Un evento - si legge in una nota della Pro Loco Città del Vasto - che ci ha emozionati all'inverosimile nel raccontare quei periodi, quei festival musicali, i protagonisti delle varie band che hanno arricchito il panorama musicale vastese. Ancora più emozionante è stato incontrare e far raccontare la loro storia e la loro testimonianza ai diretti protagonisti della musica degli anni 60, 70, 80 e 90 a Vasto. Un proliferare di gruppi musicali che non si era registrato da nessuna parte del nostro territorio. Ancora più emozionanti sono state le testimonianze documentali di video e le foto proiettate sul grande schermo della Curia Vescovile.

Di fronte a tanta partecipazione non possiamo che ringraziare, a nome della Pro Loco di Vasto, il numeroso pubblico presente all'evento con la speranza che abbia apprezzato l'iniziativa e lo sforzo. Un grazie particolare a quanti hanno inteso collaborare ed aderire a questo nostro progetto regalandoci tante emozioni. Un grazie a Lino Spadaccini e Stefano Comparelli per l'enorme lavoro svolto e la riuscita della manifestazione. Non è stato facile, ma alla fine ci siamo riusciti grazie a voi, al vostro lavoro, alla vostra disponibilità ed a quanti, con la loro presenza e testimonianza, hanno raccontato un periodo straordinario ed un intero mondo (non li citiamo tutti per non dimenticare nessuno. Siete stati in tanti!). Un grazie particolare a Nicola Oliva per essere stato con noi e aver condiviso questo momento.

Grazie soprattutto per averci regalato un favoloso e indimenticabile momento musicale.

Per finire, e non perché di minore importanza, grazie al lavoro dei nostri soci Tiziana, Otino e Andreana per l'impegno e la preziosa collaborazione. Speriamo si possa proseguire per altre straordinarie avventure (ci sono tutti gli ingredienti), con progetti futuri e più ambiziosi. Di nuovo grazie di cuore a tutti voi a nome della Pro Loco. Siete stati straordinari.