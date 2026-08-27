Torna 'Food Identity', sapori e prodotti tipici al centro dell'attenzione

Torna “Food Identiy” al centro di Vasto, due serate dedicate ai sapori, ai prodotti tipici e all’identità enogastronomica abruzzese.

Appuntamento giovedì 27 e venerdì 28 agosto, dalle ore 19 a mezzanotte, tra piazza Lucio Valerio Pudente e i Giardini di Palazzo d’Avalos.

In piazza Lucio Valerio Pudente sarà allestita una mostra mercato dedicata ai prodotti tipici, con la partecipazione di realtà e produttori locali. Ai Giardini di Palazzo d’Avalos, invece, spazio alle degustazioni guidate, con un focus sul Cerasuolo d’Abruzzo e sulle produzioni gastronomiche e tipiche del territorio.

«Non è una sagra e non nasce con l’impostazione di una manifestazione pensata semplicemente per mangiare, bere e divertirsi – rimarca Patrizio Lapenna, direttore di Confesercenti Vasto –. L’obiettivo è promuovere le eccellenze dell’enogastronomia abruzzese e, in particolare, quelle del nostro territorio, creando un collegamento diretto con le realtà presenti nel mercato di Santa Chiara».

L’iniziativa è organizzata da Cia-Agricoltori Italiani e Confesercenti, con la presidente Manuela Di Chiacchio, e vede tra i promotori la Camera di Commercio Chieti Pescara, il Comune di Vasto e il Gal Costa dei Trabocchi.

«Saranno presenti 24 aziende vitivinicole e otto desk dedicati ai prodotti tipici, gestiti da aziende del mercato di Santa Chiara – spiega Lapenna –. Le degustazioni saranno accompagnate da assaggi di prodotti alimentari e ciascuna azienda proporrà due o tre referenze».

Un’attenzione particolare sarà riservata al Cerasuolo d’Abruzzo. «Rappresenta una delle eccellenze della nostra produzione – dice ancora il direttore di Confesercenti –. All’esterno di Palazzo d’Avalos saranno inoltre presenti 12 stand nei quali le aziende potranno presentare, vendere e commercializzare direttamente i propri prodotti: dalle confetture ai tartufi, dai formaggi ai salumi, fino ai vini».

Food Identity punta anche a trasformare la vetrina locale in un’opportunità per le aziende di raggiungere nuovi consumatori. «Il nostro target è certamente locale, ma guardiamo anche a un pubblico esterno. Manifestazioni di questo tipo consentono alle aziende di farsi conoscere e di conquistare nuovi mercati. Abbiamo già avuto riscontri concreti: alcuni turisti, dopo aver conosciuto le aziende durante la loro permanenza a Vasto, hanno continuato ad acquistare i loro prodotti anche successivamente attraverso Internet».

Il programma prevede anche approfondimenti e percorsi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze abruzzesi, con l’obiettivo di raccontare il legame tra prodotti, produttori e identità del territorio.

«All’interno dei Giardini di Palazzo d’Avalos ci sarà anche intrattenimento musicale, ma il cuore della manifestazione resterà la conoscenza del prodotto – conclude Lapenna –. La Fondazione Italiana Sommelier accompagnerà le degustazioni e aiuterà il pubblico a comprendere i processi di lavorazione e le caratteristiche dei vini. Ogni azienda avrà così l’opportunità di raccontare non soltanto ciò che porta nel bicchiere, ma tutto il mondo che c’è dietro quel prodotto: il lavoro, la produzione e il legame con il territorio».

Ad accompagnare le due serate sarà la musica dal vivo, con la Piccola Underground Orchestra e il dj Antonio Altieri.

L’ingresso alla manifestazione è libero.