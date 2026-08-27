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'COP31 Bike Ride', tappa a San Salvo Marina per la ciclo-staffetta internazionale per il clima

redazione
Appuntamenti
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VenerdÃ¬ 28 agosto, nel pomeriggio, arriveranno a San Salvo Marina ciclisti provenienti da tutta Italia, impegnati nella COP31 Bike Ride.
 
Partiti da Padova, stanno percorrendo una grande ciclo-staffetta internazionale per il clima, partita da BelÃ©m, in Brasile, sede della COP30, e diretta verso Antalya, in Turchia, dove si terrÃ  la COP31 dal 9 novembre 2026.
 
Un viaggio in bicicletta per portare un messaggio semplice ma potentissimo: la mobilitÃ  sostenibile deve essere protagonista delle politiche climatiche.
 
La ciclo-staffetta proseguirÃ  poi verso sud, in direzione Bari.
 
SarÃ  unâ€™occasione unica per incontrare questi ciclisti, conoscere le loro storie, i loro ideali e le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in viaggio. E se vuoi aggiungerti anche tu, puoi farlo!
 
La partenza sarÃ  da Pescara, presso la Ciclofficina CAP 15 â€“ Largo Baiocchi, oppure potrai unirti lungo il percorso.
 
La Cicloteca San Salvo ci sarÃ ! PerchÃ© crediamo che la bicicletta non sia solo un mezzo per spostarsi, ma uno strumento per costruire un futuro piÃ¹ sostenibile, connesso e umano.
 
Per informazioni contattaci sulla nostra pagina Instagram oppure al 349 329 6008.
 
Ci vediamo in strada. Pedaliamo insieme verso il futuro!
 
Fonte Centro Culturale Aldo Moro 
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