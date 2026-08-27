'COP31 Bike Ride', tappa a San Salvo Marina per la ciclo-staffetta internazionale per il clima

VenerdÃ¬ 28 agosto, nel pomeriggio, arriveranno a San Salvo Marina ciclisti provenienti da tutta Italia, impegnati nella COP31 Bike Ride.

Partiti da Padova, stanno percorrendo una grande ciclo-staffetta internazionale per il clima, partita da BelÃ©m, in Brasile, sede della COP30, e diretta verso Antalya, in Turchia, dove si terrÃ la COP31 dal 9 novembre 2026.

Un viaggio in bicicletta per portare un messaggio semplice ma potentissimo: la mobilitÃ sostenibile deve essere protagonista delle politiche climatiche.

La ciclo-staffetta proseguirÃ poi verso sud, in direzione Bari.

SarÃ unâ€™occasione unica per incontrare questi ciclisti, conoscere le loro storie, i loro ideali e le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in viaggio. E se vuoi aggiungerti anche tu, puoi farlo!

La partenza sarÃ da Pescara, presso la Ciclofficina CAP 15 â€“ Largo Baiocchi, oppure potrai unirti lungo il percorso.

La Cicloteca San Salvo ci sarÃ ! PerchÃ© crediamo che la bicicletta non sia solo un mezzo per spostarsi, ma uno strumento per costruire un futuro piÃ¹ sostenibile, connesso e umano.

Per informazioni contattaci sulla nostra pagina Instagram oppure al 349 329 6008.

Ci vediamo in strada. Pedaliamo insieme verso il futuro!