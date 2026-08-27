“Vestiamoci di Emozioni”, a Vasto la quarta edizione della sfilata di moda inclusiva

Sabato 29 agosto, alle ore 21.30, corso Nuova Italia ospiterà la quarta edizione di “Vestiamoci di Emozioni”, la sfilata di moda inclusiva promossa da Anffas Vasto.

Una serata, condotta dall'attore e comico Federico Perrotta, dedicata all’inclusione, alla valorizzazione delle persone e alla possibilità di vivere la moda come linguaggio capace di raccontare emozioni, identità e relazioni.

Protagoniste saranno le persone con disabilità di Anffas Vasto e tutte le figure che, ogni giorno, ruotano intorno alla realtà associativa del territorio, contribuendo alla costruzione di una comunità più attenta, accogliente e inclusiva.

“Vestiamoci di Emozioni” giunge quest’anno alla sua quarta edizione, confermandosi un appuntamento che vuole mettere al centro non la disabilità, ma le persone, le loro capacità, la loro personalità e il loro desiderio di essere protagoniste.

La serata vedrà la partecipazione di due ospiti speciali: Matteo Cavagnini, atleta di basket paralimpico, e Andrea Perrozzi, musicista, cantautore e attore, nonché storico collaboratore di Enrico Brignano. La loro presenza arricchirà un evento pensato per unire sport, musica, spettacolo e soprattutto inclusione.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Consiglio regionale dell’Abruzzo, del Comune di Vasto, dell’Assessorato all’Inclusione, al Turismo e alla Cultura, del Consorzio Vasto in Centro, del Consorzio Vivere Vasto Marina, di Anffas Nazionale e di Anffas Abruzzo.

L’appuntamento è dunque per sabato 29 agosto alle ore 21.30 in corso Nuova Italia a Vasto, per una serata nella quale la moda diventa un’occasione per raccontare persone, talenti, relazioni e soprattutto emozioni.

“Vestiamoci di Emozioni” rinnova così il suo messaggio: una società davvero inclusiva è quella in cui ciascuno può avere il proprio spazio, esprimersi, sentirsi riconosciuto e, soprattutto, essere protagonista.