Pilkington, il 19 settembre il VI Raduno degli ex dipendenti

Il Comitato Amici della SIV/Pilkington/NSG di San Salvo si è riunito ieri perdefinire gli ultimi dettagli del VI Raduno degli ex dipendenti a cadenza triennale,che quest’anno si terrà il 19 settembre presso lo stabilimento di San Salvo.

Le adesioni sono già tante e i posti ancora disponibili sono veramente pochissimi, dato che il numero di partecipanti è legato alla capienza massima della mensa aziendale. Per cui chi intende partecipare può contattare, con urgenza, uno dei “referenti” chestanno formando gruppi: Lucia Casanova (assieme a Nino Barattucci e Osvaldo Sebastiani), Nicolino D’Alfonso (con Nicolino Di Santo), Saverio D’Ambrosio (con Vincenzo Marcianelli), Antonio Stivaletta, Nicola Turchi (con Cesario Fiore e Mario Pomponio).

Per informazioni: Segreteria Nicola D’Adamo tel. 328 9169155

Nel programma di quest’anno non figura la visita ai reparti per via del grandecantiere aperto per il “rifacimento” del forno float, un intervento da oltre 80 milionidi euro.Nel corso della riunione, il coordinatore del Comitato Umberto Marrami e ilsegretario Nicola D’Adamo hanno nuovamente ribadito la necessità di trovare un momento nel Raduno del 19 settembre per rinnovare i vertici del Comitato ex Dipendenti con l’ingresso di più giovani leve. Il Comitato li ha ringraziati per il fattivo apporto da loro dato in questi primi sei Raduni.

Come nelle precedenti edizioni anche questo VI Raduno ex dipendentiSIV/Pilkington/NSG sarà una festosa giornata di ricordi tra colleghi di lavoro eanche di presa di coscienza che la fabbrica è ancora in piena innovazione e proiettataverso il futuro, pur operando in un mondo che sta diventando sempre più complesso.

Comitato Amici della SIV/Pilkington/NSG di San Salvo