Il Cardinale Matteo Zuppi a Lanciano per la Madonna del Ponte

“L’umanità creata e quella ferita; l’umanità accogliente, che lavora, che spera, che perdona. Quella in preghiera e l’umanità magnifica che quando smette di innalzare tutto per sé inizia a costruire ponti per gli altri”.

È l’umanità, la Magnifica Humanitas, declinata nei suoi mille volti nell’era dell’intelligenza artificiale al centro della Novena alla Madonna del Ponte a Lanciano a cui sono dedicate le Feste di settembre che si apre con il tradizionale sparo dei mortaretti sabato 29 agosto alle ore 13.00, in piazza Plebiscito. Novena e feste particolari in settimane delicate per la città e che vedranno la presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dal 2023 incaricato di guidare la missione diplomatica della Santa Sede per «allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina» e costruire le premesse per raggiungere una pace giusta. L’ultima visita del cardinale in Ucraina risale a luglio. A Zuppi sarà affidata la celebrazione della Messa dell’8 settembre alle 11.30 in Cattedrale che segue il tradizionale dono delle contrade alla Madonna.

«Quest’anno, a maggio, Papa Leone XIV ci ha fatto un bellissimo regalo: la lettera enciclica Magnifica Humanitas», spiega l’arcivescovo Emidio Cipollone. «In essa il Pontefice ci ricorda che “questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la Via, la Verità e la Vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza”. Il Santo Padre ci ricorda che la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: costruire una nuova torre di Babele o la città dove Dio e l’umanità abitano insieme. Ogni generazione», continua il vescovo, «deve contribuire a costruire una storia fondata sulla dignità della persona, sulla giustizia e sulla fraternità, evitando il rischio di un mondo disumano e ingiusto. Durante la Novena approfondiremo la bellezza e la magnifica dignità della nostra umanità, la necessità di costruire ponti, perché come il ponte unisce due rive, così Maria Santissima unisce il cielo e la terra, Dio e il suo popolo».

Grande evento di fede e di preghiera per la diocesi è la presenza del Cardinale Zuppi. «La presenza di Sua Eminenza è importante per la nostra diocesi. Tra i suoi mille impegni presenzierà la messa dell’8 settembre e visiterà tre realtà della nostra Chiesa locale: il carcere di Villa Stanazzo, la Caritas diocesana e la Cappellania scolastica», spiega il vescovo.

Da sempre il cardinale è vicino alla realtà carceraria, denunciando il problema, che c’è anche in città, del sovraffollamento “indegno per uno stato civile”. Promuove il valore della giustizia riparativa, “perché la pena deve mirare a rimediare al male compiuto senza trasformarsi in vendetta o annientamento della persona”.

Come arcivescovo è il presidente della Caritas di Bologna e come presidente della CEI coordina i legami pastorali con Caritas Italiana, quindi farà visita alla realtà diocesana che da sempre si muove sul solco dell’ascolto e nel non considerare i poveri come “semplici utenti di un servizio”, e infatti sono oltre 340 le famiglie assistite a Lanciano e Ortona, mentre oltre 400 i colloqui annuali. Infine sarà presentata come esempio positivo e punto di incontro per i giovani, la realtà della Cappellania scolastica voluta dall’arcivescovo nel 2022.

PROGRAMMA RELIGIOSO 2026:

Dal 29 agosto al 6 settembre 2026 Solenne Novena: alle 18.30 in Cattedrale preghiere e a seguire i Vespri pontificali con riflessioni

Lunedì 7 settembre vigilia della Natività di Maria: vespri alle 18.30

Martedì 8 settembre natività della Beata Vergine Maria Madonna del Ponte e patrona della città e dell’arcidiocesi: messe alle 7.00, 8.30. Alle 11.30 Concelebrazione Eucaristica presieduta da

Sua Eminenza Cardinale Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e concelebrata da Sua Eccellenza Emidio Cipolone Arcivescovo della Diocesi Lanciano -Ortona. Alle 18.00 affidamento a Maria Santissima dei neonati e benedizione di S.E. Cipollone. Alle 18.30 messa vespertina.

Dal 10 al 12 settembre Solenni Quarantore.

Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre sono i tre giorni più intesi e quelli strettamente legati all’Incoronazione della Madonna del Ponte e del Bambino avvenuta nel 1833.

Lunedì 14 settembre, Esaltazione della Croce, alle 4.30 Santa Messa celebrata dall’arcivescovo Emidio Cipollone in Cattedrale, a seguire messe alle ore 7.00 – 8.30 – 10.30 – 18.30.

Martedì 15 settembre, giorno della beata Vergine Maria Addolorata, messe in Cattedrale, che resta aperta per il saluto dei fedeli, alle ore 7.00 – 8.30 – 10.30 – 18.30.

Mercoledì 16 settembre, giorno dedicato a Maria Regina del popolo frentano messe celebrate alle ore 7.00 – 8.30 – 10.30. Alle 18.30 la santa messa celebrata da Monsignor Cipollone e a seguire processione della statua della Madonna per le vie cittadine.