"Con le mani in pasta" all'Incoronata di Vasto, terza edizione di successo

La terza edizione del progetto “Con le mani in pasta”, organizzato dal Circolo socio-culturale Incoronata “Padre Gaetano M. Piccirilli” si è svolta giovedì 27 agosto, ottenendo la partecipazione di numerose famiglie.

«il nostro obiettivo era creare un ponte tra i giovani e gli anziani della comunità,» spiega la presidente del Circolo, Clorinda Bonacci. «guardare i bambini e i loro nonni collaborare con così tanto entusiasmo tra farine e impasti è stato splendido. il successo dell'iniziativa è andato oltre ogni nostra aspettativa,» sottolinea.