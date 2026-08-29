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"Con le mani in pasta" all'Incoronata di Vasto, terza edizione di successo

L'appuntamento organizzato dal Circolo socio-culturale “Padre Gaetano M. Piccirilli"

redazione
Appuntamenti
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La terza edizione del progetto “Con le mani in pasta”, organizzato dal Circolo socio-culturale Incoronata “Padre Gaetano M. Piccirilli” si è svolta giovedì 27 agosto, ottenendo la partecipazione di numerose famiglie. 

«il nostro obiettivo era creare un ponte tra i giovani e gli anziani della comunità,» spiega la presidente del Circolo, Clorinda Bonacci. «guardare i bambini e i loro nonni collaborare con così tanto entusiasmo tra farine e impasti è stato splendido. il successo dell'iniziativa è andato oltre ogni nostra aspettativa,» sottolinea.

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