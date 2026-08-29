'Miss Mamma Italiana 2027', la sansalvese Antonella Mincione tra le premiate

Sono ripartite in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2027”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 34^ edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, in Piazza Monumento a Termoli, nel contesto della rassegna “Estate Termolese”, con il Patrocinio del Comune di Termoli, si è svolta una selezione, valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2027”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice di selezione, MICHELA MENNELLA, 41 anni, impiegata, di Termoli (CB), mamma di Miriam di 7 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a MARINA TENAGLIA, 55 anni, impiegata, di Montenero di Bisaccia (CB), mamma di Tatiana, Mario e Davide, di 26, 20 e 19 anni.

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Eleganza” IONELA EUGENIA DRAGOMIR, 40 anni, casalinga, di Notaresco (TE), mamma di Valentina e Leonardo, di 11 e 4 anni;

◦ “Miss Mamma Dolcezza” DANIELA BIZZARRO, 39 anni, cassiera, di Termoli (CB), mamma di Camilla di 12 anni;

◦ “Miss Mamma Sorriso” ANNA MARIA PREDA, 43 anni, casalinga, di Termoli (CB), mamma di Ioana e Sabrina di 28 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Sprint” ANTONELLA MINCIONE, 45 anni, coreografa, di San Salvo (CH), mamma di Alessandra e Giovanni, di 23 e 16 anni;

◦ “Miss Mamma Simpatia” FIORELLA FLOCCO, 55 anni, infermiera, di Termoli (CB), mamma di Roberta e Luigi di 27 e 24 anni.

L’evento è stato presentato da Lucia Dipaola e Andrea Sapone di Termoli, neo vincitore della fascia nazionale “il Babbo più Bello d’Italia Mio 2026”. Ospiti d’onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire, le vincitrici delle passate edizioni del concorso e l’attore Camillo Del Romano.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it