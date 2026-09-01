Premio Luciano Lapenna, cerimonia finale della quarta edizione al Teatro Rossetti di Vasto

Lunedì 7 settembre alle 17.30 al Teatro Rossetti di Vasto si svolgerà la cerimonia conclusiva della IV edizione del Premio Luciano Lapenna, nato per tenere vivo il senso della politica come servizio alla comunità, che rappresenta il più grande lascito morale dell’ex sindaco di Vasto, e fortemente voluto dagli eredi, dal Comune di Vasto e dalla Sezione A.N.P.I. di Vasto “Vittorio Travaglini”, che Luciano Lapenna ha contribuito a fondare.

Anche quest’anno la giuria è composta dal presidente Giovanni Cerchia (ordinario di Storia contemporanea presso l’Università del Molise) e da Nicola Della Gatta (assessore alla Cultura del Comune di Vasto), Bianca Campli (familiare di Luciano Lapenna), Gianni Orecchioni (storico e presidente dell’Editrice Carabba), Gabriella Izzi Benedetti (presidente della Società Vastese di Storia Patria) e Domenico Cavacini (presidente della sezione “Vittorio Travaglini” dell’A.N.P.I. di Vasto).

Il programma prevede, oltre ai saluti istituzionali, il ricordo di Luciano Lapenna che quest’anno sarà curato dal dottor Mario Del Vecchio.

A seguire, la proclamazione dei vincitori della sezione Scuole (riservata alle scuole superiori per la produzione di un video) e la sezione Ricerca (riservata alle Università per una ricerca inedita o una tesi) sempre sul periodo compreso tra gli anni del primo dopoguerra e i giorni nostri, con particolare attenzione alla lotta antifascista, nel territorio di Vasto e del circondario.

Nel corso dell’iniziativa ci saranno i contributi musicali di Michele Taraborrelli al pianoforte.