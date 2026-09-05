"Una Rotonda su Gaza": Vasto dà voce al diritto allo studio e alla solidarietà

Sabato 5 e domenica 6 settembre, alle ore 17:30 presso la Sala espositiva “La Rotonda” a Vasto Marina, si terrà l’evento “Una Rotonda su Gaza”, promosso da Assopace Palestina, coordinato dal vastese Francesco Di Foglio, promotore della campagna di raccolta fondi per sostenere gli studi in Italia di Messelem AbuMutlak, studente di Gaza che ha perso entrambi i genitori a causa dei bombardamenti.

L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’Informagiovani, per ribadire che il diritto allo studio non si ferma davanti ai confini.

Interverranno Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, in collegamento dal Libano, e Messelem AbuMutlak, in collegamento dalla Striscia di Gaza.

Le loro testimonianze permetteranno di conoscere e approfondire, attraverso esperienze dirette, la realtà vissuta nella regione e, in particolare, la condizione degli studenti, delle studentesse e il diritto all’istruzione. Il dialogo sarà introdotto e moderato dal giornalista Filippo Zingone.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Su questa terra” di Giulio Avarello, un percorso di immagini che accompagnerà la riflessione e il racconto della giornata.

“Ancora una volta Vasto dimostra di essere una città attenta, sensibile e capace di non voltarsi dall’altra parte – dichiara l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci – davanti a ciò che sta accadendo in Palestina. Una comunità che sceglie di ascoltare, di informarsi e di tenere aperto uno spazio di solidarietà e di confronto, soprattutto quando a essere negati sono diritti fondamentali come quello alla vita, alla pace e all’istruzione. Grazie a Francesco Di Foglio, agli ospiti e a tutte e tutti coloro che hanno promosso e contributo all’iniziativa. Grazie al Consorzio Vivere Vasto Marina per la disponibilità della sala”.