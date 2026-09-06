Monteodorisio celebra la Madonna delle Grazie

A Monteodorisio giorni intensi per le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie.
Domenica 6 settembre la conclusione dei festeggiamenti, religiosi e popolari.
Il programma
Dalle 07:00 Sante Messe continue al Santuario
Ore 11:00 (chiesa parrocchiale) Santa Messa e solenne processione in onore della Madonna delle Grazie
POMERIGGIO DI MUSICA IN STRADA
CON-TUR BAND - THE ORIGINAL STREET BAND SINCE 2000
Dalle 17:00 alle 20:00 - Sfilata per le strade cittadine
Quando la piazza si trasforma a ritmo di musica! A cura del Comitato Festa
GRAN FINALE
GIANNI BELLENO e NICO DI PALO of NEW TROLLS in CONCERTO
Oe 21:30 - Piazza Umberto I
La storia del rock italiano a Monteodorisio