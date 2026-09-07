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Celebrazione per il 22° anniversario dell'Ordinazione Episcopale del Vescovo Bruno Forte

redazione
Appuntamenti
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Appuntamento martedì 8 settembre per la celebrazione del 22° anniversario dell’Ordinazione episcopale di Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

Alle ore 18 Santa Messa nella Cattedrale di San Giustino a Chieti e a seguire il concerto della Schola Cantorum “S. Zimarino” e dell’Orchestra d’archi “Armonie Ensemble”.

Direttore: Gabriele Di Iorio
Musiche di: J. Corigliano e O. Gjeilo

Un momento di preghiera, gratitudine e musica per celebrare il significativo anniversario, si legge in una nota della Diocesi.

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