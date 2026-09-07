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Al culmine i festeggiamenti in onore della Madonna di Canneto

redazione
Appuntamenti
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Al culmine i festeggiamenti religiosi in onore della Madonna di Canneto, nel Santuario di Roccavivara, nel vicino Molise.
 
Il 7 settembre:
• Ore 18:00 – Eucaristia presieduta dal Vescovo della Diocesi, Sua Eccellenza Mons. Camillo Cibotti
• A seguire, processione “Aux flambeaux”
• Ore 22:30 – Veglia mariana
 
L’8 settembre:
• Ore 8:00 – Eucaristia
• Ore 11:00 – Eucaristia presieduta dal Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Camillo Cibotti
• A seguire, processione con le “Canne”
• Ore 18:30 – Eucaristia
 
La comunità del Santuario vi aspetta per vivere insieme questi giorni di preghiera e di festa, si legge in una nota.
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