Al culmine i festeggiamenti in onore della Madonna di Canneto

Al culmine i festeggiamenti religiosi in onore della Madonna di Canneto, nel Santuario di Roccavivara, nel vicino Molise.
Il 7 settembre:
• Ore 18:00 – Eucaristia presieduta dal Vescovo della Diocesi, Sua Eccellenza Mons. Camillo Cibotti
• A seguire, processione “Aux flambeaux”
• Ore 22:30 – Veglia mariana
L’8 settembre:
• Ore 8:00 – Eucaristia
• Ore 11:00 – Eucaristia presieduta dal Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Camillo Cibotti
• A seguire, processione con le “Canne”
• Ore 18:30 – Eucaristia
La comunità del Santuario vi aspetta per vivere insieme questi giorni di preghiera e di festa, si legge in una nota.