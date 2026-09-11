Il Cardinale Crescenzio Sepe a Furci per la solennitÃ  del Beato Angelo.

Sabato 12 settembre, alle ore 19:00, in Piazza del Beato Angelo, la comunitÃ di Furci accoglierÃ il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito di Napoli.

Lo stesso Cardinale Crescenzio Sepe ha spiegato il senso della sua partecipazione, dichiarando: Â«Ho accolto con grande gioia e senza esitazione l'invito rivoltomi dalla delegazione di Furci, composta dal caro parroco Don Angelo Di Prinzio, Angelo Sciotti, Giuseppe Sciotti e dall'amico Silvio Bellano, a presiedere il Solenne Pontificale del 13 settembre alle ore 11:00 in onore del Beato Angelo.

Il Beato Ã¨ una figura luminosa che ho avuto il privilegio di conoscere, unendo idealmente la mia amata Napoli â€“ di cui il Beato Ã¨ compatrono â€“ a questa splendida comunitÃ . Custodisco con particolare affetto nella mia casa un'immagine del Beato Angelo che mi fu donata proprio da Silvio Bellano oltre dieci anni fa, al momento del nostro primo incontro: un dono prezioso che da allora mi accompagna quotidianamente e che rende questo mio ritorno tra voi un momento di profonda e commossa familiaritÃ Â».

A spiegare il significato dellâ€™invito Ã¨ Don Angelo Di Prinzio, parroco e rettore del Santuario, che sottolinea: Â«Come ogni anno, la nostra comunitÃ si appresta a celebrare la Traslazione del corpo del Beato Angelo da Napoli a Furci. Ãˆ un appuntamento molto sentito, che richiama tanti fedeli e pellegrini, specialmente dallâ€™Abruzzo e dal Molise. Questâ€™anno abbiamo desiderato invitare il Cardinale Sepe proprio per il legame profondo del Beato con Napoli, dove visse da agostiniano, fu Superiore Provinciale e dove le Sue Spoglie furono custodite e venerate fino al 1808, anno della Traslazione a Furci.

La presenza del Cardinale â€“ prosegue il parroco -Ã¨ motivo di grande gioia e rafforza un legame antico, anche in vista del 2027, anno giubilare per i settecento anni dalla morte del BeatoÂ».

Sul valore identitario della festa interviene il Priore della Confraternita del Beato Angelo, dottor Silvio Bellano: Â«Per noi furcesi e per tutti i devoti il 13 settembre Ã¨ tutto: Ã¨ lâ€™amore per il Beato, la forza delle radici, lâ€™anima della nostra festa. Accogliere il Cardinale Sepe Ã¨ un onore immenso e il suggello di un legame indissolubile con Napoli, la grande cittÃ che custodisce la memoria del nostro Beato e di cui Egli Ã¨ compatrono, unendo le due terre in un legame di storia e fede che non si spezzerÃ maiÂ».

Anche il sindaco ingegner Fabio Di Vito evidenzia la portata dellâ€™evento: Â«La presenza Cardinale Sepe a Furci â€“ afferma â€“ rappresenta un evento straordinario, un abbraccio tra la comunitÃ furcese, custode del corpo del Beato Angelo, e la comunitÃ napoletana, luogo del Suo importante cammino religioso agostinianoÂ».

La comunitÃ si prepara cosÃ¬ a vivere giorni di intensa spiritualitÃ e di condivisione, nel segno del Beato Angelo.