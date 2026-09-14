Taglio del nastro per il Teatro Città di San Salvo

Ufficialmente aperto, dopo la cerimonia del taglio del nastro per l'inaugurazione, il Teatro Città di San Salvo.

“Uno spazio che sarà a disposizione della città e che vorremmo fosse, prima di tutto, un luogo di incontro, cultura, partecipazione e condivisione”, hanno evidenziato i rappresentanti dell'Amministrazione cittadina, il sindaco Emanuela De Nicolis, il presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca e la delegata alla Cultura, consigliera comunale Maria Travaglini.

A benedire l'apertura, avvenuta nel pomeriggio di domenica 13 settembre, è stato il parroco di San Giuseppe, Don Raimondo Artese.

L'appuntamento è stato accompagnato dalla rappresentazione L'insigne storia del nostro Patrono San Vitale, a cura dell’associazione Gran Sipario d’Argento, racconto delle radici e dell'identità sansalvese.

Fotoservizio a cura di Nicola Palma Ucci