La classe 1956 di Cupello festeggia il traguardo dei 70 anni

Una giornata speciale per la classe 1956 di Cupello, che domenica 13 settembre si Ã¨ ritrovata per festeggiare un traguardo importante: i 70 anni.

I festeggiamenti sono iniziati con la partecipazione alla funzione religiosa della domenica presso la Chiesa della NativitÃ di Maria Santissima di Cupello, officiata dal parroco Don Nicola Florio.

Al termine della Messa, la classe si Ã¨ ritrovata a pranzo per condividere un momento di convivialitÃ e, soprattutto, il piacere di stare insieme. Tra ricordi, sorrisi e racconti di una vita trascorsa, la giornata ha rappresentato lâ€™occasione per ritrovarsi e rinsaldare rapporti nati tanti anni fa.

PerchÃ© ci sono legami che il tempo non riesce a cancellare. Anzi, il trascorrere degli anni li rende ancora piÃ¹ preziosi: sono quelli costruiti attraverso esperienze condivise, amicizie cresciute nel corso della vita e un senso di appartenenza a una comunitÃ che continua a unire, anche a distanza di decenni. Ritrovarsi a 70 anni insieme significa proprio questo: guardare al passato con affetto, vivere il presente con gioia e continuare a camminare insieme verso nuovi traguardi.

Buona vita, e auguri a tutti i neo settantenni di Cupello!