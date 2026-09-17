Il Teatro Sperimentale della Torre porta Pirandello a Vasto, in scena "Ma non Ã¨ una cosa seria"

Il grande teatro dâ€™autore fa tappa a Vasto con uno dei maestri del Novecento.

Il prossimo 20 settembre 2026, alle ore 18.00, la splendida cornice del Teatro Rossetti ospiterÃ la celebre commedia "Ma non Ã¨ una cosa seria" di Luigi Pirandello, messa in scena dalla compagnia Teatro Sperimentale della Torre di Alfio Barbagallo.

L'evento culturale rappresenta un momento di grande orgoglio per la compagnia teatrale, che si confronta con l'ironia amara, il paradosso e la profonda riflessione sulle maschere sociali tipiche della drammaturgia pirandelliana.

A presentare l'iniziativa Ã¨ lo stesso responsabile della compagnia Alfio Barbagallo: "Siamo entusiasti di portare sul prestigioso palcoscenico del Teatro Rossetti un'opera straordinaria come 'Ma non Ã¨ una cosa seria'. Questo testo di Pirandello, con la sua comicitÃ arguta e il suo gioco di finzioni, ci ha permesso di svolgere un intenso lavoro di sperimentazione e ricerca espressiva. Come coordinatore e responsabile della compagnia, esprimo un ringraziamento speciale a tutto il collettivo artistico per lo straordinario impegno e la passione messa in campo. Saremo felici con gli spettatori presenti questa serata speciale dedicata al grande teatro".

Il cast e i personaggi:

Gasparina Torretta: Daiana Mancini

Memmo Speranza: Maurizio Baron

Il signor Barranco: Antonio Cardone

Il professor Virgadamo: Alfio Barbagallo

La Grizzoffi: Nadia Dâ€™Ermilio

La maestrina Terrasi: Rosaria Carlucci

Magnasco: Tommaso Seccia

Loletta Festa: Rosanna Del Greco

Fanny Martinez: Loreta Trofino

Celestino (cameriere): Giuseppe Di Spalatro

Rosa (cameriera): Miriam Sartori

Riepilogo dell'evento:

Coordinamento e Regia: Alfio Barbagallo

Costumi e Scenografia: Daiana Mancini

Data: Domenica 20 settembre 2026 Ora: 18.00

Luogo: Teatro Rossetti, Vasto (CH)

Compagnia: Teatro Sperimentale della Torre

Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria via e-mail fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni e per seguire gli aggiornamenti della compagnia, Ã¨ possibile visitare la pagina ufficiale su: https://www.teatrosperimentaledellatorre.it/

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