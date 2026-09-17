Il Teatro Sperimentale della Torre porta Pirandello a Vasto, in scena "Ma non Ã¨ una cosa seria"

Il grande teatro dâ€™autore fa tappa a Vasto con uno dei maestri del Novecento.
Il prossimo 20 settembre 2026, alle ore 18.00, la splendida cornice del Teatro Rossetti ospiterÃ la celebre commedia "Ma non Ã¨ una cosa seria" di Luigi Pirandello, messa in scena dalla compagnia Teatro Sperimentale della Torre di Alfio Barbagallo.
L'evento culturale rappresenta un momento di grande orgoglio per la compagnia teatrale, che si confronta con l'ironia amara, il paradosso e la profonda riflessione sulle maschere sociali tipiche della drammaturgia pirandelliana.
A presentare l'iniziativa Ã¨ lo stesso responsabile della compagnia Alfio Barbagallo: "Siamo entusiasti di portare sul prestigioso palcoscenico del Teatro Rossetti un'opera straordinaria come 'Ma non Ã¨ una cosa seria'. Questo testo di Pirandello, con la sua comicitÃ arguta e il suo gioco di finzioni, ci ha permesso di svolgere un intenso lavoro di sperimentazione e ricerca espressiva. Come coordinatore e responsabile della compagnia, esprimo un ringraziamento speciale a tutto il collettivo artistico per lo straordinario impegno e la passione messa in campo. Saremo felici con gli spettatori presenti questa serata speciale dedicata al grande teatro".
Il cast e i personaggi:
- Gasparina Torretta: Daiana Mancini
- Memmo Speranza: Maurizio Baron
- Il signor Barranco: Antonio Cardone
- Il professor Virgadamo: Alfio Barbagallo
- La Grizzoffi: Nadia Dâ€™Ermilio
- La maestrina Terrasi: Rosaria Carlucci
- Magnasco: Tommaso Seccia
- Loletta Festa: Rosanna Del Greco
- Fanny Martinez: Loreta Trofino
- Celestino (cameriere): Giuseppe Di Spalatro
- Rosa (cameriera): Miriam Sartori
Riepilogo dell'evento:
- Coordinamento e Regia: Alfio Barbagallo
- Costumi e Scenografia: Daiana Mancini
- Data: Domenica 20 settembre 2026 Ora: 18.00
- Luogo: Teatro Rossetti, Vasto (CH)
- Compagnia: Teatro Sperimentale della Torre
Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria via e-mail fino ad esaurimento posti.
Per maggiori informazioni e per seguire gli aggiornamenti della compagnia, Ã¨ possibile visitare la pagina ufficiale su: https://www.teatrosperimentaledellatorre.it/