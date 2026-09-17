Premio San Michele 2026 a Vasto, ecco gli insigniti

Riceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Tagliente, presidente dell'Associazione Culturale “San Michele” di Vasto.

L'Associazione Culturale “San Michele”, che mi onoro presiedere, assegna ogni anno il riconoscimento intitolato al Santo Patrono a personalità e/o istituzioni che hanno contribuito a dare lustro e sviluppo alla Città di Vasto con attività ed opere nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, del lavoro, dell' imprenditoria e della filantropia.

Per l'edizione 2026, la XXIX, il sodalizio, sulla base delle valutazioni del Comitato scientifico preposto al vaglio delle segnalazioni pervenute, ha ritenuto di assegnare il Premio "San Michele" alle seguenti associazioni e personalità:



La Conchiglia, Organizzazione di Volontariato (OdV), operante dal 2016 nel settore dell’assistenza e del sostegno ai malati oncologici .



Lino Spadaccini, appassionato ricercatore con all’attivo numerose ed interessanti pubblicazioni di storia locale



Rocco Manduzio, ispettore della Polizia di Stato, in considerazione degli attestati di merito guadagnati nel campo della prevenzione generale, sicurezza e soccorso pubblico.



Carlo Varrati, medico con specializzazione in oculistica, in considerazione della lunga e brillante attività professionale



Marianna Vitelli, ingegnere aerospaziale impegnata nel campo della ricerca presso l’ESA (European Space Agency)



Davide e Nicola Bozzelli, coreografi e ballerini, campioni del mondo di salsa e detentori di titoli europei e nazionali

La cerimonia di conferimento si svolgerà martedì 29 settembre, festa del Protettore di Vasto, alla presenza delle autorità cittadine presso il Salone della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, con inizio alle ore 18,00.

