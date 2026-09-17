"Lasciati Amare”, quando l’amore diventa più forte della paura

Sabato 19 settembre, alle ore 21, al Teatro Città di San Salvo, i giovani dell’Azione Cattolica della Parrocchia San Nicola Vescovo porteranno in scena uno spettacolo che intreccia musica, fede e riflessione. Il musical, scritto da Roberta Maria Di Bartolomeo e Stefania Ciocca, madre e figlia, racconta una storia di amore e speranza.

Una storia che parla di amore, di scelte e della capacità di trovare un senso profondo alla vita anche nei momenti più difficili. È questo il cuore di “Lasciati Amare”, il musical dedicato a Chiara Corbella Petrillo, che andrà in scena sabato 19 settembre 2026, alle ore 21, al Teatro Città di San Salvo.

A portare sul palcoscenico la sua storia saranno i giovani e i giovanissimi dell’Azione Cattolica della Parrocchia San Nicola Vescovo, protagonisti di un progetto che unisce teatro, musica e spiritualità.

Il musical nasce dalla scrittura a quattro mani di Roberta Maria Di Bartolomeo e Stefania Ciocca, madre e figlia, che hanno scelto di raccontare attraverso il linguaggio dello spettacolo la vicenda di una giovane donna la cui testimonianza continua a interrogare e ispirare tante persone.

Chiara Corbella Petrillo, morta nel 2012 a soli 28 anni, ha affrontato la malattia e le prove della vita con una fede profonda, lasciando una testimonianza di amore che continua a essere conosciuta e condivisa ben oltre gli ambienti ecclesiali.

“Lasciati Amare” vuole essere molto più di una rappresentazione teatrale: un'occasione per fermarsi, ascoltare e riflettere sul significato dell'amore, della speranza e delle relazioni umane.

Ma quale messaggio si desidera consegnare al pubblico attraverso questo spettacolo? Quale riflessione vorrebbero suscitare le autrici, soprattutto nei giovani che saliranno sul palco e in quelli che siederanno in platea?

Lo abbiamo chiesto nell’intervista video a Roberta Maria Di Bartolomeo, coautrice del musical insieme alla madre Stefania Ciocca, che ci racconta come è nato il progetto e quale messaggio vorrebbe arrivasse al cuore degli spettatori.

L'appuntamento è per sabato 19 settembre, alle ore 21, al Teatro Città di San Salvo. L'ingresso è gratuito e l'invito è rivolto a tutta la cittadinanza.