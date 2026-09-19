La giovane vastese Chiara da record a 'La Ruota della Fortuna'

La brava e simpatica Chiara, una giovane e spumeggiante ragazza vastese studentessa universitaria di Medicina, ha sbancato a "La Ruota della Fortuna", la popolare trasmissione condotta da Gerry Scotti in onda su Canale 5.

Chiara con la sua intelligenza disarmante ha vinto, in due puntate del programma, complessivamente ben 409mila e 600 euro oltre ad una fiammante Fiat 500.

Una puntata record per la nota trasmissione di Canale 5 che mai aveva fatto registrare una vincita di queste dimensioni.

Chiara era in studio in compagnia della mamma, la signora Filomena, apparsa molto emozionata.

La giovanissima studentessa vastese ha mostrato una freddezza unica ed una prontezza di riflessi davvero eccezionali. Al termine della trasmissione Chiara e la mamma sono salite sulla Fiat 500 vinta con la quale faranno ritorno a Vasto dove li attendono parenti ed amici.

da piazzarossetti,it

foto social La Ruota della Fortuna - Fan Page