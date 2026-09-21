Petrolini con Antonello Avallone al Teatro Rossetti di Vasto, anteprima della stagione 2026/2027

La Compagnia delle Arti, in collaborazione con il Â«Centro europeo di studi rossettianiÂ» e il Teatro Rossetti, presenta Antonello Avallone nello spettacolo Io, Ettore Petrolini, testo di Giovanni Antonucci. Lo spettacolo si propone di tracciare un ritratto non solo teatrale, ma anche umano e di costume del grande autore-attore, troppe volte rappresentato in un facile e fuorviante clichÃ© di comico romanesco.

Lâ€™evento del 25 settembre, ore 21,30 al Teatro Rossetti si configura nellâ€™ambito del convegno internazionale I Passeurs (Vasto, 25-26 settembre) e sarÃ offerto gratuitamente al pubblico vastese.

La commedia, che sta girando lâ€™Europa (sarÃ a Parigi il prossimo 15 dicembre presso Lâ€™Istituto di cultura italiano) Ã¨ opera di Giovanni Antonucci, che Ã¨ considerato uno dei piÃ¹ importanti studiosi di teatro, curatore dellâ€™Opera omnia di Petrolini presso la Newton Compton.

Tra riso e malinconia, realtÃ e memoria rivivrÃ sulla scena una delle figure piÃ¹ iconiche del teatro italiano a 90 anni dalla morte.