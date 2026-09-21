'Trump e la rivoluzione americana', a Vasto la presentazione del libro di Ottorino Cappelli

Martedì 22 settembre alle ore17, nella sede del Polo Bibliotecario Raffaele Mattioli di via Aragona a Vasto, ci sarà la presentazione del volume “Trump e la rivoluzione americana” di Ottorino Cappelli, pubblicato da Editoriale Scientifica, Napoli 2026. L’evento è organizzato dalla Società Vastese di Storia Patria “Luigi Marchesani” con il patrocinio del Comune di Vasto.

In apertura i saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna e dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, seguiranno gli interventi di Pierluigi Congedo (docente della LUISS), Letizia Airos Soria (sociologa, giornalista, documentarista) e Stanislao Liberatore (giornalista), moderati da Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società Vastese di Storia Patria.

L’EDITORE COSÌ PRESENTA IL VOLUME

“Trump e la Rivoluzione Americana" non è solo un libro su un presidente controverso. È un’indagine sul potere, sulla fragilità delle istituzioni liberali, sul futuro della democrazia nell’ondata autocratica globale. Un libro che invita a guardare oltre lo stereotipo dell’uomo politico caotico e imprevedibile, per cogliere la logica profonda di una rivoluzione che sta ridisegnando gli Stati Uniti e trova eco in molte parti del mondo, non ultima l’Europa.

Ottorino Cappelli insegna Politica comparata all’Università di Napoli «L’Orientale». Ha svolto attività di ricerca e insegnamento presso le università di Birmingham e Cambridge (UK), la Lomonosov di Mosca (URSS) e, negli Stati Uniti, ad Harvard, alla Columbia University e per otto anni alla City University of New York come scholar in residence. Autore di numerosi saggi sulla politica russa e americana, è co-fondatore della rivista online «Antìmaka – Contro le logiche della guerra». Il suo ultimo libro è Power, State and Space (con M. Aliberti e R. Praino, Springer 2023).