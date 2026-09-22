"Tutto esaurito" per la prima stagionale del Teatro Sperimentale della Torre a Vasto dedicata a Pirandello

Un successo straordinario e fulmineo quello registrato domenica scorsa al Teatro Rossetti, dove la compagnia "Teatro Sperimentale della Torre" ha fatto il suo debutto stagionale registrando il sold out nel giro di pochissimo tempo. Alle ore 18:00 il sipario si è alzato su uno dei capolavori della drammaturgia pirandelliana, “Ma non è una cosa seria”, davanti a una platea gremita in ogni ordine di posto.

L'attesa per l'evento era altissima, tanto che sono state centinaia le richieste d'ingresso rimaste insoddisfatte. Moltissimi spettatori hanno tentato fino all'ultimo di prenotare un ingresso , scontrandosi purtroppo con l'inevitabile esaurimento dei posti a sedere, esauriti velocemente a causa della capienza massima raggiunta dalla struttura.

Il calore del pubblico e il rammarico dei tanti rimasti fuori non sono passati inosservati. Al termine della serata, il presidente nonché coordinatore della compagnia, Alfio Barbagallo, ha espresso profonda gratitudine ai cittadini, lanciando al contempo un appello e una promessa: «Siamo felici e orgogliosi di questa accoglienza, ma dispiaciuti per chi non ha potuto assistere allo spettacolo. Il mio impegno immediato sarà quello di cercare una nuova data per replicare la commedia».

Barbagallo si è detto inoltre fiducioso della collaborazione istituzionale, sottolineando l'importanza del dialogo con gli enti locali: «Siamo certi che l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura si dimostreranno sensibili verso questo forte segnale di partecipazione popolare e ci aiuteranno a trovare presto una nuova finestra nel cartellone teatrale per concedere il giusto bis a questa splendida opera».

La palla passa ora alle istituzioni, mentre la compagnia si gode il meritato trionfo di una prima che ha confermato la grande fame di cultura e di teatro del territorio.