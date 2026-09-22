Luna Park per le feste patronali di San Michele a Vasto, ecco le 'location'

In occasione delle prossime festività patronali in onore di San Michele Arcangelo, si comunica che il Baby Luna Park sarà allestito in Piazza Marconi, nelle immediate vicinanze della Villa Comunale.

Le altre attrazioni del Luna Park saranno invece collocate in Via Don Lorenzo Milani, e in Via dei Conti Ricci, nelle aree pertinenziali del PalaBCC e nel parcheggio fotovoltaico», ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna.

Pertanto, a partire da giovedì 24 settembre, si invita a non lasciare in sosta nel parcheggio fotovoltaico autovetture, camper e altri mezzi di trasporto, al fine di consentire le operazioni di allestimento e il regolare svolgimento delle festività.



