San Salvo si illumina con la Lampada della Pace e in piazza San Vitale c'Ã¨ 'Cantalapace'

VenerdÃ¬ 25 settembre San Salvo vivrÃ una serata speciale allâ€™insegna della pace, della solidarietÃ e della musica, in occasione dellâ€™arrivo della Lampada della Pace di Assisi e della tappa del Giro dâ€™Italia della Pace.
Alle ore 21:00, in piazza San Vitale, torna anche la 2Âª edizione di Cantalapace, con le esibizioni di tanti artisti locali che hanno scelto di mettere la propria musica al servizio di un messaggio di fraternitÃ e solidarietÃ .
Sul palco si esibiranno:
Corale CittÃ di San Salvo
Kateryna
Donald Rainwater
Roberta Di Giuliano
Mario Torricella
Perry G
Figli delle stelle
Allievi Michelangelo Mucilli
Sol Music by Fabrizio Masciotta
Andrea Di Petta
Veronica Salvatore
Front Parlour
Riccardo Dâ€™Ugo
Fabio Tascone
A presentare la serata sarÃ Stefania Pascali, che accompagnerÃ il pubblico attraverso gli interventi e le performance della serata.
Lâ€™appuntamento sarÃ anche lâ€™occasione per accogliere e valorizzare il significato della Lampada della Pace di Assisi, simbolo di dialogo, fraternitÃ e speranza.
Programma della serata
Ore 20:30 â€” Raduno in Piazza Papa Giovanni XXIII.
Ore 20:45 â€” Accensione della Lampada della Pace di Assisi.
Ore 20:50 â€” Partenza del Corteo della Pace verso Piazza San Vitale.
Ore 21:00 â€” In Piazza San Vitale: Consegna ufficiale della Lampada al Sindaco. 2Âª edizione di CantaLaPace, appuntamento musicale promosso dalle Politiche Sociali. Proiezione dei video vincitori del Concorso "Sguardi in corto".
Lâ€™evento Ã¨ realizzato dallâ€™Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Salvo guidato da Gianfranco Travaglini, in collaborazione con la Caritas Diocesana.