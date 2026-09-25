'Ambulanti in CittÃ ', la prima fiera d'autunno a Vasto

Domenica 27 settembre, per lâ€™intera giornata, a Vasto si tiene "Ambulanti in CittÃ ", la prima fiera del periodo autunnale che giunge alla sua 17Âª edizione.

Lâ€™appuntamento, tradizionalmente programmato nel periodo delle festivitÃ patronali di San Michele Arcangelo, Ã¨ organizzato dalla Confcommercio di Chieti e vedrÃ la partecipazione di numerosi espositori e venditori ambulanti provenienti da diverse regioni.

Le bancarelle animeranno con colori, profumi e sapori le strade di Via Giulio Cesare, Via Alessandrini, Via Sandro Pertini, Piazza Don Luigi Sturzo, Via Martiri della Violenza, Piazza Smargiassi e le strade limitrofe, trasformando lâ€™area interessata in un variegato e variopinto mercato all'aperto. Qui i visitatori potranno trovare una vasta gamma di prodotti: dall'abbigliamento agli accessori, dall'artigianato locale ai gustosi prodotti alimentari tipici del nostro territorio.

Â«Lâ€™appuntamento rappresenta non solo un'importante occasione per fare acquisti, ma anche un momento di aggregazione sociale e culturale, che ogni anno attira migliaia di persone. Come Amministrazione siamo sicuri che questa sarÃ una giornata dedicata alla scoperta delle eccellenze del commercio ambulante, un settore che, nonostante la crescente diffusione del commercio online, mantiene intatta la sua capacitÃ di attrarre con la varietÃ , la qualitÃ e lâ€™unicitÃ dei prodotti offertiÂ», dichiara il sindaco Francesco Menna.

Â«Questo evento, atteso con grande entusiasmo da tutta la cittÃ come avviene ogni anno, rappresenta un momento di incontro e partecipazione molto sentito dalla nostra comunitÃ . Voglio esprimere la mia gratitudine alla Confcommercio di Chieti, che si impegna costantemente nell'organizzazione di manifestazioni cosÃ¬ significative, e agli ambulanti, figure a cui siamo profondamente legati e che consideriamo una parte essenziale del tessuto economico e sociale della nostra realtÃ . Ãˆ proprio grazie a iniziative di questo tipo che intendiamo non solo preservare, ma anche promuovere e valorizzare queste figure, rafforzando il legame tra territorio e commercio localeÂ», questo il commento dellâ€™assessore al Commercio Licia Fioravante.