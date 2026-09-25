A Vasto il Pullman Multimediale-Centro Mobile Informativo della Marina Militare

Dalla giornata di oggi, venerdì 25 settembre, nel quadro dei festeggiamenti del Centenario del Gruppo di Vasto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, è possibile visitare il Pullman Multimediale-Centro Mobile Informativo della Marina Militare, presente a Palazzo d'Avalos.

Al suo interno - spiega Luca Di Donato, presidente dell'Anmi di Vasto - sono presenti vari schermi dove sono illustrate le attività dell'Arma , una visione che rende partecipi di quello che fa la Marina e di indirizzo a chi ne vorrebbe far parte".

Il mezzo, visitabile gratuitamente, stazionerà fino alla giornata di sabato 26 settembre.

Alla cerimonia di apertura erano presenti, assieme a una nutrita rappresentanza dell'Anmi vastese, gli assessori Nicola Della Gatta e Anna Bosco e, in qualità di “padrona di casa”, il Tenente di Vascello Rossella D’Ettorre, comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto.

C'è stato, per l'occasione, uno scambio di doni fra il presidente Di Donato e l’Ufficiale del CMI, il quale ha consegnato degli omaggi al Gruppo, alla D'Ettorre e ai “ragazzi speciali” della crociera su Nave Italia.

La Marina Militare, molto attenta alle attività del Gruppo vastese dell'Anmi, ha voluto omaggiarlo con la presenza in porto (e domani posizionata all’altezza del Cippo ai Caduti del Mare in occasione della cerimonia celebrativa del pomeriggio alle 17 in via Adriatica) della Nave Francesco Morosini, pattugliatore polivalente d’altura.