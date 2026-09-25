'Andammo al cinema', una collezione di manifesti, locandine e fotobuste di Domenico Pierini in esposizione al Politeama Ruzzi di Vasto

In occasione delle feste patronali di San Michele a Vasto, il Politeama Ruzzi apre le sue porte al pubblico con “Andammo al cinema”, un’esposizione dedicata all’immaginario cinematografico e alla memoria di un modo di vivere il cinema che oggi non esiste più.

Protagonista dell’iniziativa è la preziosa collezione di Domenico Pierini, cineoperatore attivo sul territorio dalla fine degli anni Sessanta, che nel corso della sua attività ha raccolto una considerevole quantità di manifesti, locandine e fotobuste legati a film italiani e stranieri conosciuti dal grande pubblico.

Una selezione della collezione, con ideazione e allestimento a cura dell'Architetto Francescopaolo D'Adamo, sarà proposta negli spazi del Politeama Ruzzi, dall’ingresso alle gradinate fino al foyer, trasformando il cinema-teatro in un piccolo percorso attraverso volti, titoli e immagini che appartengono all’immaginario cinematografico di intere generazioni.

Un’occasione per tornare con la memoria a un modo diverso di andare al cinema: la sala come luogo di spettacolo, ma anche di incontro, socialità e condivisione.

“Andammo al cinema” non vuole però essere soltanto un’operazione nostalgica. La scelta di riportare il pubblico all’interno del Politeama Ruzzi vuole anche aprire una riflessione sul futuro di questo spazio e sulle possibilità di un suo utilizzo contemporaneo.

La mostra diventa così un’occasione per tornare a guardare il Ruzzi non soltanto come testimonianza di un passato culturale della città, ma come uno spazio che può ancora accogliere cultura, iniziative e nuove forme di partecipazione.

La memoria, in questo senso, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza: il ricordo di ciò che è stato può diventare uno stimolo per immaginare ciò che questo luogo potrà ancora essere.

ANDAMMO AL CINEMA

Domenico Pierini espone la sua collezione al Politeama Ruzzi

da sabato 26 settembre a giovedì 1 ottobre ore 17:30-20:30

Inaugurazione: sabato 26 settembre ore 17.30

Presenta Roberta Presenza

Ingresso libero