'CamminiAmo con Avis', domenica l'appuntamento a Vasto

Tutto pronto per la seconda edizione di “CamminiAmo con Avis”, appuntamento promosso dalla Sezione di Vasto dell'associazione dei donatori di sangue.

Domenica 27 settembre il ritrovo è previsto alle ore 8,30 in Piazza Diomede con partecipazione gratuita. “ Camminiamo insieme, doniamo vita ”, lo slogan coniato dagli organizzatori dell'Avis Vasto.

Il percorso è lungo circa tre chilometri.

Per le iscrizioni: utilizzare il modulo disponibile su www.avisvasto.it oppure direttamente in piazza la mattina dell’evento. Per informazioni contattare il numero 339-3485966.

“Lo sport è sinonimo di vita sana. Sarà un'occasione di sport, socializzazione e solidarietà. L’appuntamento – sottolinea Michele Massone, presidente della Sezione comunale di Vasto dell'Avis – è proposto per sensibilizzare la comunità alla donazione del sangue evidenziando la cultura della solidarietà e incoraggiando le persone a partecipare attivamente alla raccolta dei prodotti emoderivati, soprattutto durante i periodi di maggior fabbisogno”.

Nella foto in evidenza la partenza della prima edizione al centro di Vasto e in galleria alcune immagini di quell'appuntamento