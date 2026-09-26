A San Salvo la 'Lampada della Pace di Assisi', una serata di fraternità, cultura e musica

San Salvo, nella serata di venerdì 25 settembre, ha accolto la Lampada della Pace di Assisi, nell’ambito del Giro d’Italia della Pace, per un appuntamento che si è contraddistinto denso di emozioni, musica e partecipazione.

L'arrivo in Piazza Papa Giovanni XXIII, con il palazzo comunale illuminato con i colori della bandiera italiana.

La Lampada, accesa da un giovane tedoforo, Jacopo Cimini e, affidata al parroco di San Giuseppe Don Raimondo Artese,, ha poi attraversato le vie del centro cittadino fino a Piazza San Vitale, al cospetto della Porta della Terra, dove ha preso il via l’evento.

A rappresentare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, Cimini ha espresso l’emozione e l’onore di partecipare a questo importante momento, sottolineando come la Lampada rappresenti pace, speranza e l’impegno di tutta la comunità a costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla solidarietà e sull’amicizia. La Lampada è stata quindi consegnata al sindaco, a nome dei ragazzi.

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha ringraziato per questo importante gesto, sottolineando il valore della luce che arriva da Assisi, città di San Francesco e simbolo universale di pace, e soprattutto il significato del messaggio affidato proprio ai giovani: un messaggio di speranza e di luce per tutta la comunità di San Salvo.

La serata è poi proseguita con la seconda edizione di Cantalapace, che ha portato sul palco tanti artisti e gruppi locali. Ragazzi e adulti hanno regalato al pubblico una serata bellissima, mettendo in campo passione, talento e un ricco repertorio musicale e culturale, al servizio di un messaggio di fraternità e solidarietà. Sul palco si sono esibiti: Corale Città di San Salvo, Kateryna, Donald Rainwater, Roberta Di Giuliano, Mario Torricella, Perry G, Figli delle stelle, Allievi Michelangelo Mucilli, Sol Music by Fabrizio Masciotta, Andrea Di Petta, Veronica Salvatore, Front Parlour, Riccardo D’Ugo e Fabio Tascone.

Particolarmente significativo anche il momento dedicato a “Sguardi in Corto”, il concorso dedicato ai cortometraggi, con la premiazione dei tre finalisti. A salire sul palco, presentati da Stefania Pascali, per la consegna dei riconoscimenti sono stati il sindaco, l’assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini, l'assessore al Turismo Elisa Marinelli e la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini. Presenti anche l'assessore Tony Faga e il consigliere comunale Claudio Mastronardi.

«È stata una serata che ha saputo unire pace, cultura, musica e comunità - ha sottolineato l'assessore Gianmarco Travaglini -. Ringrazio il mio Ufficio per il lavoro svolto con grande professionalità e attenzione e tutti gli artisti e i protagonisti che hanno scelto di condividere il proprio talento. Grazie anche ai parroci Don Raimondo Artese e Don Antonio Totaro e alla Caritas che hanno raccolto, nell'occasione, piccoli contributi alimentari da consegnare alle famiglie in difficoltà. La Lampada della Pace ci lascia un messaggio semplice e importante: la pace è una luce che ciascuno di noi può contribuire a tenere accesa, ogni giorno».