Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vasto, 100 anni di presenza tra memoria, tradizione e impegno

Cento anni di presenza tra memoria, tradizione e impegno: al culmine, nella giornata di sabato 26 settembre, il programma di eventi pubblici che ha celebrato il centenario della fondazione del Gruppo di Vasto dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia intitolato alla Medaglia d'Oro al Valor Militare Raffaele Paolucci.

“Era l’8 gennaio 1926 quando a Roma veniva iscritto nel registro della Unione Marinara Italiana il gruppo di Vasto – aveva dichiarato, nel presentare gli appuntamenti il presidente Luca Di Donato -. Mentre diamo lustro ad una vita così lunga, non possiamo esimerci dal rivolgere un pensiero a tutti i soci che oggi non sono più tra noi, quelli che hanno segnato la storia di questo gruppo lasciando un’impronta indelebile, componendo il mosaico di quelle orme su cui stiamo camminando. Questi marinai hanno trasmesso a tanti di noi un grande patrimonio morale, che rende questo nostro sodalizio unanimemente apprezzato dall’intera cittadinanza”.

Le iniziative celebrative hanno avuto coronamento nel pomeriggio con la cerimonia commemorativa in Via Adriatica, al cospetto del Monumento ai Caduti del Mare, con la presenza nel golfo del Pattugliatore d'Altura della Marina Militare Francesco Morosini, giunta in zona proprio per questa occasione.

In precedenza, nella Sala Consiliare Giuseppe Vennitti del Comune di Vasto si era tenuta la consegna della Medaglia Commemorativa al Gruppo Anmi di Vasto a cui ha fatto seguito il corteo delle Associazioni d’Arma e dei Gruppi Anmi locale e ospiti, rappresentanti della Marina Militare, dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto, autorità civili e militari. Infine, dopo i vari interventi, spazio al Concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Sud nella cornice dei Giardini d'Avalos.

Tra gli altri appuntamenti:

Il convegno al Teatro Figlio della Croce incentrato sull’eroe della Marina Militare, il Tenente medico Raffaele Paolucci, Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla cui memoria è intitolato il Gruppo vastese. Relatore è stato il prof. Raffaele Costantini, docente dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, alla presenza degli studenti della Scuola Media “Raffaele Paolucci”.

Dal 22 al 26 settembre la Sala Mattioli di corso de Parma ha ospitato la Mostra dei modellini navali e fotografica dei ragazzi di Vasto che hanno partecipato al progetto “Rotte possibili” di Tender to Nave Italia.

La presenza nel Cortile di Palazzo d’Avalos del Centro Mobile Informativo (Pullman multimediale) della Marina Militare.

Il convegno “Il ruolo delle donne nella Marina Militare ad 80 anni dal primo voto” a cura di tre Ufficiali della Marina Militare in servizio: C.C. Ylenia Ritucci, T.V. Rossella D’Ettorre e T.V. Anna Tosone, la prima e la terza di Vasto.

Per concludere, al Porto di Punta Penna sosterà oggi e domani il Pattugliatore d’Altura “Nave Peluso” della Guardia Costiera Italiana, imbarcazione appartenente alle unità maggiori della flotta nazionale. La visita da parte delle scolaresche e della cittadinanza sarà possibile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 di lunedì 28 settembre.

Nel tardo pomeriggio del 29 settembre, per omaggiare la ricorrenza, vi sarà il passaggio ravvicinato lungo la costa del Veliero della Marina Militare “Amerigo Vespucci”.

Al termine della presentazione si è tenuto un convegno sull’eroe della Marina Militare, il Tenente medico Raffaele Paolucci, Medaglia d’Oro al Valor Militare, alla cui memoria è intitolata la Sezione vastese. Relatore è stato il prof. Raffaele Costantini, docente dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Presenti rappresentanze degli studenti della Scuola Media “Raffaele Paolucci”.