'TuttInLibro. Crescere con la lettura accessibile' arriva a San Salvo

TuttInLibro arriva a San Salvo: la Biblioteca comunale "Felicia Bartolotta e Peppino Impastato" di San Salvo è uno dei Presìdi territoriali di “TuttInLibro. Crescere con la lettura accessibile”, progetto a cura dell’Associazione Italiana Biblioteche – AIB dedicato a promuovere una lettura senza barriere per bambine e bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie.

Un progetto - si legge in una nota - che cresce e che oggi coinvolge 12 realtà territoriali in tutta Italia, con nuove biblioteche itineranti di libri ad alta accessibilità, formazione degli operatori, attività per famiglie e nuove occasioni di incontro e partecipazione.

Per conoscere il progetto e scoprire cosa succederà a San Salvo, appuntamento nel pomeriggio di martedì 29 settembre, dalle ore 16 alle 19, nella cornice della Sala Teatro del Centro culturale ‘Aldo Moro’. Sarà un’occasione per parlare di lettura accessibile, inclusione e prima infanzia, conoscere le attività del Presidio e costruire insieme nuove collaborazioni sul territorio.

L’incontro è gratuito e aperto a famiglie, biblioteche, scuole, servizi educativi, associazioni, operatori culturali e a tutta la comunità.