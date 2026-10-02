Fresagrandinaria celebra l’Oktoberfest, due giornate di festa, tradizione e forte spirito comunitario

Il valore dell’aggregazione sociale e l'amicizia internazionale tornano protagonisti a Fresagrandinaria.

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre, Piazza Püttlingen si trasformerà nel cuore pulsante dell’Oktoberfest, un appuntamento al coperto promosso dalla Pro Loco di Fresagrandinaria per offrire a cittadini, visitatori e famiglie due serate all'insegna della tradizione, della buona cucina e della convivialità.

La scelta del luogo non è casuale: svolgere la manifestazione in Piazza Püttlingen richiama in modo tangibile il profondo e storico legame che unisce la comunità di Fresagrandinaria alla Germania e in particolare alla città gemellata di Püttlingen. Un'amicizia fondata negli anni su scambi culturali, solidarietà e storie di vita condivise, che oggi trova nuova linfa in una festa pensata per fare rete, rafforzare il senso di appartenenza e celebrare l'incontro tra culture.

Un programma ricco tra gastronomia e intrattenimento

L’evento, che si terrà interamente al coperto per garantire il massimo del comfort e del divertimento indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, prenderà il via venerdì 2 ottobre alle ore 19:00 e proseguirà sabato 3 ottobre a partire dalle ore 17:00.

Protagoniste assolute saranno quattro storiche ed eccellenti birre di Monaco di Baviera:

Augustiner: la più antica birra indipendente di Monaco (fondata nel 1328);

Paulaner: un classico bavarese morbido e beverino;

Hofbräu (HB): simbolo dorato e profumato della tradizione monacense;

Hacker-Pschorr: armoniosa ed elegante, dal perfetto equilibrio tra malto e luppolo.

Ad accompagnare i boccali, un menù tipico bavarese con stinco al forno con patate, würstel, patatine fritte, brezel e i deliziosi krapfen alla crema e al cacao.

La colonna sonora delle due giornate vedrà sul palco:

Venerdì 2 Ottobre: la carica e la selezione musicale di Luigi Di Virgilio & Gianluca D'Ovidio;

Sabato 3 Ottobre: il concerto live della 80 Special Band, per ripercorrere i grandi successi musicali che uniscono più generazioni.

Il valore dell'aggregazione comunitaria

“Questa manifestazione va oltre il semplice intrattenimento gastronomico», sottolineano gli organizzatori della Pro Loco. «Rappresenta un momento cruciale di coesione per la nostra comunità. In un'epoca che spinge spesso all'isolamento, ritrovarci in piazza, brindare insieme e condividere un'atmosfera di gioia rinsalda i legami umani. Celebrare la tradizione bavarese in Piazza Püttlingen è la testimonianza visibile di come le radici locali e i ponti internazionali possano unirsi per creare valore, accoglienza e un forte senso di comunità”.

Tutta la cittadinanza, i territori limitrofi e gli appassionati della cultura bavarese sono invitati a partecipare per celebrare insieme il valore dell'amicizia e del divertimento.