A Vasto la presentazione di "Corpi al macello - Il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti" di Giovanni Mancinone

Lâ€™Associazione 25 Aprile-Abruzzo Progressista, insieme alla Cgil Chieti, organizza a Vasto la presentazione di "Corpi al macello - Il silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei superstiti", il libro di Giovanni Mancinone.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per venerdÃ¬ 2 ottobre, alle ore 18.00, nella Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos.

Lâ€™iniziativa sarÃ introdotta da Paola Cianci, assessora comunale e presidente dellâ€™Associazione 25 Aprile-Abruzzo Progressista. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Vasto Francesco Menna e dellâ€™assessore alla Cultura Nicola Della Gatta. Interverranno lâ€™autore Giovanni Mancinone e Franco Spina, segretario generale della Cgil Chieti. A moderare lâ€™incontro sarÃ Francesco del Viscio, consigliere comunale.

Il testo affronta il tema delle morti sul lavoro attraverso tredici storie di lavoratrici e lavoratori che non sono piÃ¹ tornati a casa ricostruendo le vicende delle vittime attraverso testimonianze, documenti e atti giudiziari, dando spazio anche alla sofferenza dei familiari e delle persone che restano.

Il volume non si limita dunque alla cronaca degli incidenti, ma mette al centro le conseguenze umane e sociali delle morti sul lavoro e affronta le condizioni che possono contribuire a rendere il lavoro piÃ¹ insicuro, tra precarietÃ , sfruttamento, subappalti, lavoro nero, caporalato e carenza di formazione e prevenzione.

Lâ€™incontro vuole essere un momento di approfondimento e confronto su sicurezza, dignitÃ e diritti nel lavoro, a partire dalle storie raccolte da Mancinone e dal contributo del mondo sindacale e delle istituzioni.

Lâ€™iniziativa Ã¨ aperta alla cittadinanza.