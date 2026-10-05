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SarÃ  intitolata a Panfilo Di Silvio la Biblioteca Comunale di Cupello

Sabato 10 ottobre la cerimonia

redazione
Appuntamenti
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Sabato 10 ottobre, alle ore 17:00, la Biblioteca Comunale di Cupello verrÃ  ufficialmente intitolata al Sindaco emerito Panfilo Di Silvio. La cerimonia si svolgerÃ  presso la Sala Multimediale del Comune di Cupello.
 
"Panfilo Di Silvio - si legge in una nota diramata da palazzo di cittÃ  - Ã¨ stato alla guida della nostra comunitÃ  per tre mandati. Figura lungimirante e attenta allâ€™innovazione, ha sempre coltivato un profondo amore per la cultura e per lâ€™arte in tutte le sue forme. Fu proprio grazie alla sua visione e alla sua sensibilitÃ  che nacque lâ€™esperienza della Biblioteca Comunale.
 
Lâ€™Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di alto valore istituzionale, per rendere omaggio a una figura che vive ancora oggi nel cuore di tutti i cupellesi e che ha lasciato un segno importante nella storia e nellâ€™identitÃ  della nostra comunitÃ ".
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