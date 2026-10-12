'Giornate del Pianeta Terra' a Vasto, tutto pronto per la 14^ edizione

Tornano gli appuntamenti con “Le Giornate del Pianeta Terra” a Vasto. E la partenza - rimarcano i promotori - non poteva scegliere una cornice migliore: mercoledì 14 ottobre “inauguriamo in contemporanea con la Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale!”
L’Istituto di Istruzione Superiore ‘Palizzi-Mattei’ di Vasto apre le sue porte al grande festival della divulgazione scientifica targato VastoScienza, che quest'anno accende i riflettori su "Trame d'Ambiente: Vasto e le risonanze della Terra".
“Siamo orgogliosi - sottolinea la prof.ssa Rosa Lo Sasso di VastoScienza - di tagliare il traguardo della 14esima edizione delle Giornate del Pianeta Terra. In questi anni l'evento è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento fondamentale per la divulgazione scientifica. Inaugurare questa edizione il 14 ottobre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale, dà un valore ancora più profondo alla nostra missione”.
PROGRAMMA DEL 14 OTTOBRE
Ore 09:30 – Cerimonia ufficiale e taglio del nastro alla presenza delle massime Istituzioni del territorio.
Subito dopo l'inaugurazione, si entra nel vivo con un ospite d’eccezione: il prof. Gabriele Curci, fisico dell'atmosfera dell'Università degli Studi dell'Aquila. Insieme a lui gli studenti viaggeranno tra i segreti della nostra atmosfera e le grandi sfide dei mutamenti climatici, per comprendere a fondo lo spirito di questa giornata globale.
Un'aula magna già interamente gremita ed entusiasta di dare inizio a questa straordinaria avventura scientifica.
Perché il futuro del nostro ambiente non è un dato da prevedere, ma un impegno da costruire, insieme, una trama alla volta.