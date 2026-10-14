l Lions Club Vasto Host in visita istituzionale al Senato della Repubblica, un viaggio nel cuore della cittadinanza attiva

Nei giorni scorsi, una delegazione del Lions Club Vasto Host ha vissuto un'importante esperienza istituzionale con una visita ufficiale presso la sede del Senato della Repubblica, a Palazzo Madama. L'iniziativa ha unito idealmente la comunitÃ vastese con il cuore legislativo della nazione, inserendosi perfettamente nello spirito di servizio e di promozione dei valori civici che da sempre contraddistingue l'associazione.

I dettagli dell'evento

Una delegazione del Direttivo, soci e simpatizzanti el Lions Club Vasto Host si Ã¨ recata in visita a Palazzo Madama, salutata dalla vicepresidente del Senato, per riflettere sui principi di buon governo e rinnovare la vicinanza alle istituzioni democratiche.

La visita infatti ha permesso ai partecipanti di approfondire la storia e il funzionamento della macchina democratica italiana. Per il Lions Club Vasto Host, questo appuntamento ha rappresentato molto piÃ¹ di un semplice tour culturale: Ã¨ stato il rinnovamento di un impegno solenne verso i principi di buona cittadinanza e interesse per il bene civile.

Attraverso questa esperienza, il club ha voluto ribadire il ruolo cruciale del Terzo Settore nel dialogo con le istituzioni. Operando secondo il principio di sussidiarietÃ , il Lions Club Vasto Host continua a tradurre i grandi ideali democratici in azioni concrete a supporto del territorio e della collettivitÃ e lo ha voluto ribadire anche durante l' in ncontro con il senatore vastese Etelwardo Sigismondi.