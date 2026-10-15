"Sguardi d'Europa â€“ immagini dalle esperienze Erasmus+ del Consorzio Akon Service" in mostra al Centro culturale Aldo Moro

Un viaggio attraverso immagini, incontri e storie che raccontano il valore dell'Europa vissuta in prima persona. In occasione degli Erasmus Days , dal 14 al 17 ottobre, nella Sala Semicircolare del Centro culturale Aldo Moro di San Salvo, sarÃ visitabile la mostra fotografica "Sguardi d'Europa â€“ immagini dalle esperienze Erasmus+ del Consorzio Akon Service".

La mostra vuole essere un'occasione per condividere con il territorio i risultati di un percorso che ha permesso a centinaia di partecipanti adulti di vivere l'Europa come spazio di apprendimento, crescita e cittadinanza attiva.

L'esposizione raccoglie fotografie, testimonianze e momenti significativi delle attivitÃ di mobilitÃ internazionale realizzate nell'ambito del programma Erasmus+ dal 2022 al 2026. Un percorso visivo che documenta le esperienze dei tanti professionisti, staff e discenti coinvolti nei progetti del Consorzio Erasmus Akon Service.

Partire per scoprire, incontrarsi per condividere, imparare per crescere: sono questi i valori che guidano le esperienze Erasmus+ e che la mostra intende raccontare attraverso gli sguardi dei protagonisti.

Le immagini esposte testimoniano il confronto con nuove realtÃ europee, gli incontri con persone e organizzazioni di diversi Paesi, lo scambio di buone pratiche e la costruzione di relazioni professionali e umane che continuano ben oltre il periodo di mobilitÃ .

"Erasmus+ non significa soltanto viaggiare. Significa aprirsi all'Europa, acquisire competenze, sviluppare una visione internazionale e riportare nella propria comunitÃ nuove idee, esperienze e opportunitÃ ."

In occasione degli Erasmus Days 2026, il Consorzio Akon Service invita cittadini, istituzioni e stakeholder del territorio a scoprire le storie, i volti e le esperienze che negli ultimi anni hanno contribuito a costruire sul territorio una rete europea di conoscenze, competenze e opportunitÃ condivise.

Informazioni

Sala Semicircolare - Centro Culturale Aldo Moro, San Salvo

14-17 ottobre 2026

Ingresso libero

Vi aspettiamo per scoprire insieme quanto puÃ² essere grande il valore di un incontro.