Valutazione gratuita del rischio di osteoporosi, appuntamento con la Fedios Abruzzo a Vasto

Il 20 ottobre - Giornata Mondiale dell'Osteoporosi - la Fedios (Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro) torna a sensibilizzare cittadini e pazienti sullâ€™importanza della salute delle ossa.
Questâ€™anno la campagna di prevenzione Ã¨ basata sulla valutazione gratuita del rischio di osteoporosi attraverso un breve colloquio e la compilazione di un questionario, accompagnati da materiali informativi.
A tale riguardo la Fedios Abruzzo - sede di Vasto - seguendo le direttive nazionali ha organizzato tale valutazione per martedÃ¬ 20 ottobre nella Sala â€œAldo Moroâ€œ - ex palazzi scolastici - di Piazza Rossetti, dalle ore 15,30 alle ore 17,30 con la dott.ssa Barbara Di Nenno, dirigente all'Ospedale â€œSan Pio da Pietrelcinaâ€œ di Vasto.
Il questionario si rivolge soprattutto alle donne in menopausa, alle persone con familiaritÃ per osteoporosi, con celiachia o disturbi di malassorbimento.
Il messaggio che Fedios vuole portare allâ€™attenzione della popolazione Ã¨ semplice: non bisogna aspettare una frattura per iniziare a occuparsi della salute delle proprie ossa! Conoscere i propri fattori di rischio e confrontarsi con il medico rappresenta un passaggio importante per prendersi cura del proprio futuro.