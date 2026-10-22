"Un calcio all'età", proposte targate Futsal Vasto: "Muoversi insieme... per vivere meglio!"

“Un calcio all'età” è la nuova iniziativa gratuita organizzata dall'Asd Futsal Vasto rivolta agli ultra 65enni che vogliono dolcemente mantesi in forma.

Per ora le attività proposte sono delle sedute di ginnastica dolce presso il Nuovo Polo San Gabriele, che prevedono esercizi semplici e adatti a mantenersi attivi e a migliorare la mobilità e il benessere quotidiano.

La seconda attività proposta è un gruppo di cammino, ossia passeggiate in compagnia stando all'aria aperta, condividendo panorami e momenti di socialità. Entrambe le attività sono gratuite e svolte da personale qualificato.

A breve seguirà un "match linguistico" che coinvolgerà due diverse generazioni a confronto offendo risate e confronti culturali.

L'Asd Futsal Vasto, con la sua organizzazionem conferma i suoi interventi sociali abbracciando questa volta gli ultra 65enni regalandogli momenti di benessere fisico e sociale.

Le attività avranno inizio a novembre, per informazioni basta contattare i numeri: 3402348376 o 3343134857.

Vi aspettiamo