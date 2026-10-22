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Termini e Condizioni

"Enozioni Oltre Confine", cena-spettacolo di beneficenza a San Salvo

redazione
Appuntamenti
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Non possiamo cambiare tutto. Possiamo cambiare qualcosa per qualcuno.

Il 31 ottobre, quel qualcosa comincia da un posto a tavola. Il tuo.

EMOZIONI OLTRE CONFINE
Cena spettacolo di beneficenza a sostegno di Gaza.

Lo spettacolo narra la complessitÃ  umana e le scelte che ci portano a diventare chi siamo. A seguire, la partecipazione straordinaria dello psicologo divulgatore Alessio Rocco Ranieri.

Hotel Ristorante GabrÃ¬ Â· San Salvo
Sabato 31 ottobre 2026 Â· ore 20:30
50 â‚¬ a persona + eventuale donazione libera
Cena, spettacolo, dibattito e contributo solidale inclusi.

Per info e prenotazioni:
https://spettacolo-benefico.emergent.host/

Evento organizzato da Giro di Boa eventi e turismo in collaborazione con le Associazioni Mano nella Mano e Lory a Colori Odv-Ets, patrocinato dal Comune di San Salvo, con il sostegno di BCC Valle del Trigno.

Scegli di esserci. Invita qualcuno. Facciamo arrivare il nostro aiuto oltre il confine.

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