"Enozioni Oltre Confine", cena-spettacolo di beneficenza a San Salvo

Non possiamo cambiare tutto. Possiamo cambiare qualcosa per qualcuno.
Il 31 ottobre, quel qualcosa comincia da un posto a tavola. Il tuo.
EMOZIONI OLTRE CONFINE
Cena spettacolo di beneficenza a sostegno di Gaza.
Lo spettacolo narra la complessitÃ umana e le scelte che ci portano a diventare chi siamo. A seguire, la partecipazione straordinaria dello psicologo divulgatore Alessio Rocco Ranieri.
Hotel Ristorante GabrÃ¬ Â· San Salvo
Sabato 31 ottobre 2026 Â· ore 20:30
50 â‚¬ a persona + eventuale donazione libera
Cena, spettacolo, dibattito e contributo solidale inclusi.
Per info e prenotazioni:
https://spettacolo-benefico.emergent.host/
Evento organizzato da Giro di Boa eventi e turismo in collaborazione con le Associazioni Mano nella Mano e Lory a Colori Odv-Ets, patrocinato dal Comune di San Salvo, con il sostegno di BCC Valle del Trigno.
Scegli di esserci. Invita qualcuno. Facciamo arrivare il nostro aiuto oltre il confine.