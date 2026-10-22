“Fuori rotta”, il nuovo laboratorio creativo e sperimentale di arti espressive con I Fuori di Scena

Un viaggio alla scoperta di sé, delle proprie emozioni e delle infinite possibilità offerte dall'arte come strumento di espressione, relazione e crescita personale.

Nasce con questo obiettivo “Fuori rotta”, il nuovo laboratorio creativo e sperimentale di arti espressive rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, promosso dall'associazione I Fuori di Scena APS, in collaborazione con il Comune di San Salvo – Ufficio Cultura e Politiche Sociali (Maria Travaglini e Gianmarco Travaglini).

Il progetto, ideato e condotto da Rosanna Pacchioli, Nicole Montelli e Simona Falasca, prenderà il via lunedì 9 novembre 2026, presso l'Officina della Cultura di San Salvo, e si articolerà in otto incontri, uno a settima, ogni lunedì dalle ore 17:00 alle 18:30, fino al 28 dicembre, con una performance conclusiva prevista per il 4 gennaio 2027.

La partecipazione è completamente gratuita.

Non è richiesta alcuna esperienza artistica precedente: il laboratorio è aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, sperimentare e condividere un'esperienza creativa.

Per info e iscrizioni 320 5527063.