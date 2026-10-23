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Fiera 'bis' a Vasto: domenica il 40Â° Trofeo Bancarella 'Francesco Smargiassi'

Venditori ambulanti nella consueta 'location' di via Giulio Cesare e strade limitrofe

redazione
Appuntamenti
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A distanza di un mese dall'appuntamento â€˜Ambulanti in CittÃ â€™, nuova fiera d'autunno in programma a Vasto che domenica 25 ottobre ospita la 40Âª edizione del Trofeo Bancarella, intitolata alla memoria di Francesco Smargiassi, organizzata da Apam e Fiva Confcommercio e patrocinata dallâ€™Assessorato al Commercio del Comune di Vasto.

Consueta la â€˜locationâ€™, con bancarelle e spazi espositivi dei venditori ambulanti che si sistemeranno tra via Giulio Cesare, via Alessandrini, via Sandro Pertini, piazza Don Luigi Sturzo, via Martiri della Violenza, piazza Smargiassi e strade limitrofe.

"La fiera â€“ dichiarano il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore al Commercio Licia Fioravante â€“ rappresenta un momento molto atteso che unisce operatori commerciali e visitatori, offrendo una ricca selezione di prodotti, artigianato e opportunitÃ  di acquisto. Iniziative come questa sono fondamentali per sostenere e valorizzare il commercio ambulante, rafforzando il legame tra la cittÃ , il territorio e le sue attivitÃ  economiche.

Negli anni lâ€™appuntamento ha registrato sempre una grande partecipazione, a conferma dellâ€™apprezzamento che questo evento continua a riscuotere tra i cittadini e tra quanti scelgono di visitare Vasto in queste occasioni".

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