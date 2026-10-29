"La necropoli di via De Gasperi a San Salvo", viaggio alla scoperta delle radici storiche della città

Un viaggio alla scoperta delle radici storiche della città, attraverso le testimonianze archeologiche e gli studi antropologici condotti nel corso degli anni.

Sabato 31 ottobre, alle ore 16:00, il Museo Civico Porta della Terra, nel cuore del Parco Archeologico del Quadrilatero di San Salvo, ospiterà l'incontro pubblico dal titolo “La necropoli di via De Gasperi a San Salvo – I dati archeologici e la ricerca antropologica”.

L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale di San Salvo, attraverso l'Ufficio Cultura diretto da Maria Travaglini, rappresenta un'importante occasione di divulgazione scientifica e di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico cittadino.

Nel corso dell'incontro saranno illustrati i dati raccolti in oltre un decennio di attività di ricerca e di scavo nella necropoli di via De Gasperi, un sito di particolare interesse per la ricostruzione della storia antica del territorio.

Le indagini archeologiche sono state condotte dalla Parsifal Società Cooperativa di Vasto, sotto la direzione scientifica della dottoressa Amalia Faustoferri e del dottor Giorgio Garatti, funzionari archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.

L'appuntamento consentirà di condividere con la cittadinanza i primi risultati delle indagini archeologiche e delle ricerche antropologiche, offrendo un'occasione di approfondimento sulle testimonianze funerarie rinvenute e sulle informazioni che lo studio dei resti umani può restituire riguardo alle comunità del passato, alle loro condizioni di vita e alle pratiche di sepoltura.

«La conoscenza della nostra storia è un elemento fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e valorizzare l'identità di San Salvo», dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis. «Il nostro patrimonio archeologico rappresenta una ricchezza straordinaria, che abbiamo il dovere di custodire, studiare e rendere accessibile a tutti. Iniziative come questa permettono di avvicinare i cittadini alle proprie radici e di riconoscere il valore culturale di un territorio che continua a raccontarci la sua storia».

Sull'importanza dell'appuntamento interviene anche la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini: «Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per far conoscere il lavoro degli archeologi e degli studiosi che, con passione e rigore scientifico, contribuiscono a ricostruire il passato della nostra città. Vogliamo che il Parco Archeologico del Quadrilatero e il Museo Porta della Terra siano luoghi sempre più vivi, aperti alla cittadinanza, alla ricerca e alla divulgazione culturale. Invitiamo tutti a partecipare a questo momento di conoscenza e condivisione».

Ad aprire l'incontro saranno gli interventi istituzionali del sindaco Emanuela De Nicolis e della consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini.

Seguiranno i contributi scientifici di Maria Cristina Martinez-Labarga, docente di Antropologia dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Giorgio Garatti, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara; Amalia Faustoferri, già funzionario archeologo della medesima Soprintendenza, e Armando Falasca, medico e archeologo.

A moderare i lavori sarà Katia Di Penta, archeologa.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale di San Salvo, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra ricerca scientifica, istituzioni e cittadini, rendendo la conoscenza del passato un patrimonio condiviso.

L'appuntamento è per sabato 31 ottobre, alle ore 16:00, presso il Museo Civico Porta della Terra di San Salvo.

L'ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per informazioni: csaparsifal@parsifal.it.