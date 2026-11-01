"Un fiore per Domenico", lunedÃ¬ l'appuntamento: "Non possiamo rimanere indifferenti"

Si intitola Â«Un fiore per DomenicoÂ», l'iniziativa dedicata a Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie precipitato con la sua auto nel fiume Trigno in piena a seguito del crollo del ponte sulla Statale 16 Adriatica del 2 aprile scorso.
Appuntamento nel giorno della Commemorazione dei Defunti per richiamare l'attenzione sul grande dolore della famiglia che a distanza di sette mesi da quel drammatico episodio non puÃ² ancora vedersi restituito il corpo del proprio caro.
Di seguito il contenuto del manifesto che annuncia questo appuntamento.
Il 2 novembre si celebra la commemorazione dei defunti, una giornata in cui ognuno di noi rende omaggio ai propri cari. Per Domenico, purtroppo, non Ã¨ cosÃ¬: i suoi familiari non possono portargli nemmeno un mazzo di fiori, perchÃ© il suo corpo, dopo sette mesi, giace ancora nelle acque del Trigno.
Una vergogna senza precedenti nella storia del nostro Paese. Insieme ad alcuni amici, abbiamo ritenuto opportuno incontrarci lunedÃ¬ 2 novembre, alle ore 15:30, nel punto in cui la strada Ã¨ interrotta, sul lato nord, per rendere omaggio a Domenico con un mazzo di fiori.
Questa iniziativa vuole anche richiamare l'attenzione delle istituzioni, a ogni livello, e della stampa, affinchÃ© vengano riprese le ricerche per restituire il corpo di Domenico alla sua famiglia e si avvii, al piÃ¹ presto, la ricostruzione del ponte.
Non possiamo rimanere indifferenti.