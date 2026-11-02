Commemorazione dei Defunti, non si farÃ  al Cimitero di Vasto la tradizionale concelebrazione con il Vescovo Bruno Forte

A causa delle previste avverse condizioni meteo, la tradizionale Santa Messa presieduta dal Vescovo Bruno Forte nel giorno del 2 novembre dedicato alla Commemorazione dei Defunti, con la concelebrazioni dei sacerdoti vastesi e del territorio delle ore 15:00 si terrÃ nella Chiesa di San Giovanni Bosco anzichÃ© al Cimitero.
Quello odierno sarÃ uno degli ultimi appuntamenti con il Vescovo Forte a Vasto in vista della giÃ annunciata successione con il Cardinale Mauro Gambetti che assumerÃ la guida della Diocesi di Chieti-Vasto dal prossimo 29 novembre con l'ingresso ufficiale nella Cattedrale di San Giustino a Chieti.