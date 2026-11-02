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Commemorazione dei Defunti, non si farÃ  al Cimitero di Vasto la tradizionale concelebrazione con il Vescovo Bruno Forte

Previsto maltempo, la funzione si terrÃ  nella Chiesa di San Giovanni Bosco

redazione
Appuntamenti
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A causa delle previste avverse condizioni meteo, la tradizionale Santa Messa presieduta dal Vescovo Bruno Forte nel giorno del 2 novembre dedicato alla Commemorazione dei Defunti, con la concelebrazioni dei sacerdoti vastesi e del territorio delle ore 15:00 si terrÃ  nella Chiesa di San Giovanni Bosco anzichÃ© al Cimitero.

Quello odierno sarÃ  uno degli ultimi appuntamenti con il Vescovo Forte a Vasto in vista della giÃ  annunciata successione con il Cardinale Mauro Gambetti che assumerÃ  la guida della Diocesi di Chieti-Vasto dal prossimo 29 novembre con l'ingresso ufficiale nella Cattedrale di San Giustino a Chieti.

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