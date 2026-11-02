A Palazzo d’Avalos un pomeriggio con Ricoclaun tra teatro, libri e sorrisi

Un naso rosso scomparso, un viaggio attraverso le emozioni e una storia da scoprire insieme: sono gli ingredienti del pomeriggio che Ricoclaun propone sabato 7 novembre 2026, alle ore 17, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto. L’incontro, gratuito e rivolto ai bambini in età scolare e alle loro famiglie, unirà teatro e narrazione per avvicinare i più piccoli al mondo della clownterapia in modo coinvolgente e divertente.

Ad aprire l’appuntamento sarà lo spettacolo teatrale “Polpetta e il Naso Rosso smarrito”, con la regia di Annalica Bates Casasanta. Il protagonista, un simpatico clown della Ricoclaun, ha perso il suo inseparabile naso rosso e dovrà intraprendere un percorso per ritrovarlo, attraversando tante emozioni diverse. La sua avventura offrirà ai bambini l’occasione di sorridere, riconoscersi nelle emozioni raccontate e scoprire il significato dell’incontro con l’altro.

A seguire si terrà la presentazione del libro “Il Sorriso che Guarisce” di Rosaria Spagnuolo, pubblicato da Ianieri, destinato ai bambini e realizzato in italiano e in inglese, con le bellissime illustrazioni di Monica Calabrese.

La presentazione prenderà vita attraverso il kamishibai, il tradizionale teatrino narrativo giapponese nel quale le immagini scorrono all’interno di una struttura di legno e accompagnano la voce di chi racconta. Una modalità capace di rendere la storia un’esperienza condivisa, stimolando attenzione, curiosità e immaginazione.

Attraverso i due diversi linguaggi del teatro e del libro, Ricoclaun vuole proporre un momento sereno di incontro e dialogo con i bambini e le famiglie sul valore della clownterapia: una pratica di relazione che mette al centro l’ascolto, l’accoglienza e la vicinanza alle persone nei momenti di fragilità. Il naso rosso diventa così un invito a conoscere l’altro, condividere emozioni e scoprire la gioia del donare.

Tutto il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alle tante attività della Ricoclaun.

L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle ore 17 alla Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto. La partecipazione allo spettacolo e alla presentazione è gratuita.